Chhattisgarh News - Chhattisgarh Today Live : छत्तीसगढ़ न्यूज़ Mon Sep 09 2024 ताजा समाचार

भिलाई में कर्बला कमेटी के अतिक्रमण पर नगर निगम का चला बुलडोजर - Bhilai Municipal Corporation

Bulldozer on Encroachment in Bhilai, Bhilai Municipal Corporation bulldozer भिलाई नगर निगम ने जीई रोड पर स्थित करबला कमेटी के मजार के आसपास अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है. भिलाई नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक त्रिवेदी के मुताबिक कमेटी की तरफ से धार्मिक नाम पर व्यवसायिक अतिक्रमण की शिकायत मिली थी, इसके लिए उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था. लेकिन ना ही नोटिस का जवाब और नोटिस पर कोई जवाब नहीं देने पर मजार के आसपास बुलडोजर एक्शन लिया गया. Encroachment in Name of Mosque | Read More