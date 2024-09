Chhattisgarh News - Chhattisgarh Today Live : छत्तीसगढ़ न्यूज़ Fri Sep 27 2024 ताजा समाचार

संक्रमित पति की देखभाल करने अस्पताल गई थी पत्नी, दोनों की हुई मौत - Diarrhea in Balod

छत्तीसगढ़ के बालोद में डायरिया से कई लोग बीमार है. बीते दिनों हुए बाढ़ के बाद क्षेत्र में डायरिया फैला हुआ है. गुरुर ब्लॉक और अर्जुंदा में कई लोग डायरिया से संक्रमित है. गुरुवार को डायरिया से पति पत्नी की मौत हो गई. पत्नी अपने पति की देखभाल के लिए अस्पताल गई थी और बीमार पति और अस्पताल में संक्रमित हो गई.