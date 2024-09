Chhattisgarh News - Chhattisgarh Today Live : छत्तीसगढ़ न्यूज़ Fri Sep 20 2024 ताजा समाचार

दुर्ग सेंट्रल जेल में बंदी की मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम, परिजनों का गंभीर आरोप - Death of prisoner

Death of prisoner in Durg दुर्ग सेंट्रल जेल में बंद एक आरोपी की इलाज के दौरान मौत हो गई है. बंदी की मौत के बाद परिजनों ने जेल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.वहीं पुलिस के मुताबिक जांच और पीएम रिपोर्ट के बाद ही पूरे मामले में कुछ कहा जा सकेगा.