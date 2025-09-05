एक-एक कर प्रदेश के सबसे ऊंचे बांगो बांध के 8 गेट खुले, 2 दिन में भी कम नहीं हुआ जलस्तर

ETV Bharat / state

हसदेव नदी का जलस्तर बढ़ा: जमकर हुई बारिश की वजह से हसदेव नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है. कोरिया और सूरजपुर से हसदेव नदी में काफी तादाद में पानी आया है. जिसके बाद पिछले दो दिनों से लगातार बांगो बांध के गेट खोलकर पानी नदी में प्रवाहित किया जा रहा है, लेकिन अब भी जलस्तर पूरी तरह से नियंत्रित नहीं है. मिनीमाता बहुउद्देशीय परियोजना बांगो बांध के प्रबंधन का कहना है कि जलस्तर अब भी 91 फीसदी है. जैसे ही यह 90 या इसके नीचे आएगा तब गेट को बंद करने का विचार किया जाएगा.

हाईडल पावर प्लांट से भी छोड़ा गया पानी : हाईडल पावर प्लांट से भी 9000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. इस तरह अब कुल मिलाकर 49000 क्यूसेक पानी(प्रति सेकंड) हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा है. मानसून के बाद पिछले कुछ दिनों में हसदेव नदी के 100 किलोमीटर के दायरे में फैले कैचमेंट एरिया में जमकर बारिश हुई है. कोरिया और सूरजपुर तक इन क्षेत्रों का फैलाव है.

कोरबा: दशकों में ऐसा दुर्लभ अवसर आता है, जब बागों बांध के एक साथ 8 गेट खोलकर पानी नदी में छोड़ने के नौबत उत्पन्न हो. जलस्तर बढ़ने पर गुरुवार की सुबह पहली दफ़ा दो गेट खोले गए. स्तर नियंत्रित नहीं होने के कारण चार और गेट खोल दिए गए. इसके बाद शुक्रवार की सुबह 5 बजे दो गेट और खोले गए. कुल आठ गेट से 41,000 क्यूसेक पानी हसदेव नदी में प्रवाहित किया जा रहा है.

358 मीटर है कुल जल धारण क्षमता : मिनीमाता बांगो बांध की क्षमता 358.10 मीटर है. वर्तमान में यह 91% है. जिसके कारण अतिरिक्त पानी नदी में छोड़ना जरूरी है. गुरुवार की दोपहर लगभग 3:00 बजे बांगो बांध के चार गेट खोल दिए गए थे. इसके बाद एक-एक कर फिलहाल कुल 8 गेट खोलकर पानी नदी में बहाया जा रहा है.जल स्तर जब 358 मीटर के नीचे जाता है, यानी बांध में कुल जलभराव 85 से 90 फीसदी के बीच रहता है. तब गेट बंद किया जाता है. बांध में जलस्तर को कुल जलधारण क्षमता के 85 से 90 फीसदी के मध्य मेंटेन करके रखा जाता है. जल क्षमता इससे अधिक होने पर गेट खोलकर पानी नदी में प्रवाहित किया जाता है.

मिनीमाता बांगो बांध प्रदेश का सबसे बड़ा बांध: मिनीमाता बांगो परियोजना प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है और यह प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना भी है. पानी से बिजली पैदा करने वाली हाईडल पावर प्लांट की स्थापना भी सबसे पहले प्रदेश में यही हुई थी. यहां से प्राप्त जल से न सिर्फ खेतों की सिंचाई की जाती है, बल्कि बिजली का उत्पादन होता है और उद्योगों की जरूरत को भी पूरा किया जाता है. यह छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध होने के साथ ही सबसे उपयोगी और जरूरतों को पूरा करने वाला बांध है. फिलहाल लगातार पिछले दो दिनों से पानी नदी में छोड़ने के बाद भी जल स्तर मेंटेन नहीं हुआ है. पानी का स्तर कम होने के बाद ही गेट बंद किया जाएगा. कितने देर तक गेट खुला रहेगा यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है. बांगो बांध से छोड़ा गया पानी शहर के समीप दर्री में स्थित दर्री बांध(बैराज) तक करीब 8/10 घंटे में पहुंचता है. बांगो बांध से पानी छोड़े जाने के बाद दर्री बैराज के भी गेट खोलकर पानी नदी में बहाया जा रहा है.

आस पास के निचले गांव में कराई गई है मुनादी : मिनीमाता बांगो बांध में पानी का स्तर खतरे के निशान के करीब है. गेट खोलने के बाद आसपास के लगभग 34 गांव ऐसे हैं,जहां बाढ़ की संभावना रहती है. इन सभी गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है. प्रशासन के माध्यम से यहां मुनादी भी कराई जा रही है. प्राथमिक इंतजाम भी किया जा रहे हैं. एसडीएम की टीम को अलर्ट रहने को भी कहा गया है. आपदा प्रबंधन की टीम ने भी गांव पर नजर बना कर रखी है, गांव के लोगों से कहा गया है कि वह अपने पशुधन और सामान को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें.

हाईडल पावर प्लांट से भी पूरा उत्पादन : बांगो बांध लबालब होने के बाद बांध के 8 गेट खोले गए हैं. वहीं बांगो बांध स्थित राज्य बिजली उत्पादन कंपनी के हाईडल प्लांट को भी फुल लोड पर चलाए जा रहा है.9 हजार क्यूसेक पानी यहां से भी हसदेव नदी में छोडा जा रहा है. सभी यूनिट से फुल लोड पर बिजली उत्पादन हो रहा है. बांगो हाईडल प्लांट में 40-40-40 मेगावाट की तीन यूनिट हैं. वर्तमान में तीनों यूनिट के चलने से 120 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है.

जल स्तर कम होते ही बंद करेंगे गेट : मिनीमाता बांगो बांध के कार्यपालन अभियंता धर्मेंद्र नीखरा ने बताया कि जलस्तर के बढ़ने के बाद बांगो बांध के अब 8 गेट खोले गए हैं. बांध की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समान मात्रा में लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो इसके कारण आठ गेट को थोड़ा-थोड़ा खोला गया है. एक ही गेट को अत्यधिक ऊंचाई तक खोलने से बांध को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है.

फिलहाल कुल 49000 क्यूसेक प्रति सेकंड पानी नदी में छोड़ा जा रहा है. जल स्तर अब भी 91 फीसदी बना हुआ है. जिसके 90 फीसदी या इससे कम आते ही गेट बंद किए जाएंगे, जल का स्तर कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी इतना कम नहीं हुआ है कि गेट को बंद कर दिया जाए. जलस्तर कम होने पर ही गेट वापस बंद करने के विषय में निर्णय लिया जाएगा-धर्मेंद्र नीखरा, कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बहुउद्देशीय परियोजना बांगो

मिनीमाता बांगो बांध से पानी छोड़े जाने के बाद पूरे इलाके में जल का शोर है. बांध के आस पास के इलाकों में लोगों को अलर्ट कर दिया गया है. पानी छोड़े जाने के बाद से जिले के निचले इलाके में बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है.