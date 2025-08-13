मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर: जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर में एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां सलाइन ड्रिप लगाने के बाद मरीजों को कंपकंपी होने लगी. मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था. जांच में पता चला कि CGMSC की ओर से भेजी गई दवाइयों के उपयोग से मरीजों को कंपकंपी हुई है.

प्रदेशभर में लगी रोक: इस मामले के बाद बड़ा एक्शन भी लिया गया. जिस ड्रिप लगाने से मरीजों को कंपकंपी हुई उस बैच की दवाइयों के इस्तेमाल को पूरे प्रदेश में रोक लगा दी है. साथ ही एमसीबी जिले के जनकपुर से सलाइन सैम्पल जांच के लिए गए हैं.

सलाइन ड्रिप चढ़ाने के बाद मरीजों को हुई कंपकंपी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दूसरे जगह भी केस: जिला अस्पताल बैकुंठपुर में भी कुछ इस तरह का मामला सामने आया है. यहां से भी करीब 3 हजार सलाइन की बोतलें वापस भेजी गई हैं. 27 जुलाई से 7 अगस्त तक यहां RL सलाइन की कुछ बोतलों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद मरीजों में कुछ परेशानी देखी गई थी.

पूर्व विधायक पहुंचे अस्पताल: जानकारी के बाद भरतपुर सोनहत विधानसभा के पूर्व विधायक गुलाब कमरो जनकपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. उन्होंने इस मामले में अस्पताल प्रबंधन से जानकारी ली. साथ ही मरीजों को हो रही परेशानी होने पर स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया.

पूर्व विधायक पहुंचे अस्पताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वास्थ्य मंत्री का पलटवार: मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सीजीएमएससी में जितने भी घोटाले हुए हैं सब कांग्रेस के समय के हैं. अब सब पोल खुल रही है सब सामने आ रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके कार्यकाल में जो भी गड़बड़ी होगी जांच कराएंगे.

मरीजों की स्थिति पर नजर: स्वास्थ्य विभाग की ओर से मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही पता चलेगा कि दवाइयों में क्या गड़बड़ी थी. साथ ही जिन मरीजों को ड्रिप लगाई गई थी उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. स्वास्थ्य विभाग मरीजों की हालत पर नजर बनाए हुए है. नजर रखी जा रही है.

स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई