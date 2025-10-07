संतों के आशीर्वाद से नक्सल मुक्त हो रहा छत्तीसगढ़: सीएम विष्णुदेव साय
महात्यागी को श्रद्धांजलि देने सीएम विष्णुदेव साय बालोद पहुंचे.
बालोद: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय परिवार सहित बालोद जिले के डोंडी लोहारा विकासखंड स्थित जामडी पाटेश्वर धाम पहुंचे. यहां उन्होंने दिवंगत संत राजयोगी श्री रामजनकी दास महात्यागी को श्रद्धांजलि अर्पित की. मंदिर दर्शन के बाद सीएम साय ने कहा कि संतों के आशीर्वाद से आज छत्तीसगढ़ खुशहाल हो रहा है और नक्सलवाद जैसी समस्या समाप्ति की ओर है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शांति और विकास का माहौल संतों के मार्गदर्शन और प्रेरणा से बन रहा है. उन्होंने संत महात्यागी के साथ अपने पुराने जुड़ाव को याद करते हुए बताया कि वे लंबे समय से उनके सानिध्य में रहे हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे भी संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके बताए मार्ग पर चलें.
कांग्रेस को लिया आड़े हाथ: केंद्रीय गृह मंत्री के हालिया दौरे पर विपक्ष की आलोचनाओं को लेकर सीएम साय ने कहा कि पिछली सरकार ने 36 वादे किए थे लेकिन एक भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और वे बेबुनियाद बयान दे रहे हैं. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के उस बयान को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि गृह मंत्री बस्तर को कुछ देने नहीं आए बल्कि उद्योगपति अडानी के लिए जमीन देखने आए थे.
कौशल्या धाम की विश्व में चर्चा: पाटेश्वर धाम के पीठाधीश बाबा बालक दास ने बताया कि मां कौशल्या जी का स्वयंभू मंदिर चंदखुरी में है, लेकिन यहां बनने वाला धाम पूरे प्रदेश, देश और विदेशों में चर्चा का विषय बना हुआ है. उन्होंने कहा कि वैष्णव समाज को आगे ले जाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है और आज मुख्यमंत्री हमारे पूज्य गुरुजी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं, जो लंबे समय से हमारे शिष्य परिवार से जुड़े हैं.