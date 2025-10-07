ETV Bharat / state

संतों के आशीर्वाद से नक्सल मुक्त हो रहा छत्तीसगढ़: सीएम विष्णुदेव साय

विष्णुदेव साय का बालोद दौरा ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बालोद: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय परिवार सहित बालोद जिले के डोंडी लोहारा विकासखंड स्थित जामडी पाटेश्वर धाम पहुंचे. यहां उन्होंने दिवंगत संत राजयोगी श्री रामजनकी दास महात्यागी को श्रद्धांजलि अर्पित की. मंदिर दर्शन के बाद सीएम साय ने कहा कि संतों के आशीर्वाद से आज छत्तीसगढ़ खुशहाल हो रहा है और नक्सलवाद जैसी समस्या समाप्ति की ओर है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शांति और विकास का माहौल संतों के मार्गदर्शन और प्रेरणा से बन रहा है. उन्होंने संत महात्यागी के साथ अपने पुराने जुड़ाव को याद करते हुए बताया कि वे लंबे समय से उनके सानिध्य में रहे हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे भी संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके बताए मार्ग पर चलें.

