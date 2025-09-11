ETV Bharat / state

बस्तर इन्वेस्टर्स कनेक्ट: महिलाओं और अग्निवीर को मिलेगी प्राथमिकता, होटल खोलने पर 45% सब्सिडी

बस्तर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर और सरगुजा का विकास हमारी प्राथमिकता में है. छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति में इसे शामिल किया है कि बस्तर में होटल इको टूरिज्म वैलनेस सेंटर खोलने पर 45 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी वहीं आत्म समर्पित माओवादियों को रोजगार देने पर 40 फ़ीसदी की सब्सिडी मिलेगी.

आपको बता दें कि औद्योगिक संरचना के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार इस तरह का प्रयास कर रही है. इन्वेस्टर्स मीट को लेकर के सरकार का प्रयास काफी समय से चल रहा है और छत्तीसगढ़ में निवेश के कई प्रस्ताव आए भी हैं.

औद्योगिक विकास को गति: नई औद्योगिक नीति के बाद बस्तर में भी औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी. औद्योगिक विकास में बस्तर की भूमिका अहम रही है, इसे और मजबूत बनाने की दिशा में ही सरकार काम कर रही है. सरकार का मकसद स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सशक्तिकरण जैसे मूल क्षेत्र के साथ ही औद्योगिक विकास को गति देना है.