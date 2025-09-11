ETV Bharat / state

बस्तर इन्वेस्टर्स कनेक्ट: महिलाओं और अग्निवीर को मिलेगी प्राथमिकता, होटल खोलने पर 45% सब्सिडी

सीएम ने कहा कि, आत्मसमर्पित नक्सली को रोजगार देने पर 40 फीसदी की सब्सिडी देंगे.

Published : September 11, 2025 at 3:05 PM IST

बस्तर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर और सरगुजा का विकास हमारी प्राथमिकता में है. छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति में इसे शामिल किया है कि बस्तर में होटल इको टूरिज्म वैलनेस सेंटर खोलने पर 45 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी वहीं आत्म समर्पित माओवादियों को रोजगार देने पर 40 फ़ीसदी की सब्सिडी मिलेगी.

आपको बता दें कि औद्योगिक संरचना के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार इस तरह का प्रयास कर रही है. इन्वेस्टर्स मीट को लेकर के सरकार का प्रयास काफी समय से चल रहा है और छत्तीसगढ़ में निवेश के कई प्रस्ताव आए भी हैं.

औद्योगिक विकास को गति: नई औद्योगिक नीति के बाद बस्तर में भी औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी. औद्योगिक विकास में बस्तर की भूमिका अहम रही है, इसे और मजबूत बनाने की दिशा में ही सरकार काम कर रही है. सरकार का मकसद स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सशक्तिकरण जैसे मूल क्षेत्र के साथ ही औद्योगिक विकास को गति देना है.

जगह-जगह हो रहे इन्वेस्टर कनेक्ट: रायपुर के साथ ही, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु यहां तक कि विदेशों में भी इन्वेस्टर कनेक्ट हो रहे हैं. अब जगदलपुर में भी हो रहा है. इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बस्तर और सरगुजा को विशेष फोकस किया गया है.

हमारे SC-ST वर्ग के अगर कोई उद्यमी बनना चाहेंगे, कोई महिला वर्ग से उद्यमी बनना चाहेंगे, कोई अग्निवीर के सेवानिवृत्ति उद्यमी बनना चाहेंगे तो नई उद्योग नीति में उनके लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था है. बस्तर में भी इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन है, इससे हमारे वहां के छोटे-छोटे राइस मिल जैसे छोटे-छोटे उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा- विष्णुदेव साय, CM

200 से अधिक निवेशक के शामिल होने की उम्मीद: बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. माना जा रहा है कि बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट में 3800 करोड़ के निवेश के नए प्रस्ताव मिल सकते हैं. इस निवेश से 1800 रोजगार के प्रत्यक्ष अवसर उपलब्ध होंगे. इसके अलावा 10 हजार से ज्यादा परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे.

  • बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रावधान भी किए गए हैं.
  • नई औद्योगिक नीति में बस्तर और सरगुजा डिवीजन के लिए नए क्लोज़ भी जोड़े गए हैं.
  • औद्योगिक नीति 2024-2030 जो बनाई गई है उसमें 1000 करोड़ से अधिक के निवेश करने या 1000 लोगों से अधिक रोजगार सृजन वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
  • बस्तर में होटल वैलनेस सेंटर एडवेंचर भारत खेल सुविधा जैसी परियोजनाओं को लगाने पर 45 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी.
  • हिंसा से प्रभावित परिवार और लोगों को यहां उद्योग लगाने पर 10 फीसदी अतिरिक्त सब्सिडी की व्यवस्था दी जाएगी.
  • आत्मसमर्पित माओवादियों को रोजगार देने पर 40 फीसदी की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी.
  • एससी एसटी उद्यमियों को 10% अतिरिक्त सुविधा दी जाएगी.

