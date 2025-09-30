ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ आईएएस ट्रांसफर: नए मुख्य सचिव के पदभार संभालते ही 14 अधिकारियों का तबादला

रेणु पिल्ले और सुब्रत साहू की भूमिका बदली गई है.रोहित यादव सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव बनाए गए हैं. राजनांदगांव के कलेक्टर भी बदले गए.

CHHATTISGARH IAS TRANSFER
छत्तीसगढ़ आईएएस ट्रांसफर (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2025 at 9:02 PM IST

Updated : September 30, 2025 at 9:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 14 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया है. 1991 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रेणु जी पिल्ले जो मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ ही अध्यक्ष व्यापम के तौर पर काम कर रही थी उन्हें अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वहीं 1992 बैच के सुब्रत साहू को महानिदेशक छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के पद पर भेजा गया है, इसके अलावा उन्हें अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.

1997 बैच के अधिकारी सोनमणि बोरा को प्रमुख सचिव आदिम जाति विकास विभाग के अलावा प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. 2002 बैच के अधिकारी डॉक्टर रोहित यादव को सचिव ऊर्जा विभाग के अलावा सचिन जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. इससे पहले इस पद पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पी दयानंद थे. 2003 बैच के अधिकारी अविनाश चंपावत को धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य विभाग का सचिव बनाया गया है. 2005 बैच के आईएएस अधिकारी मुकेश बंसल को वित्त विभाग के अलावा मुख्यमंत्री के सचिव मुख्यमंत्री विमानन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

CHHATTISGARH IAS TRANSFER
छत्तीसगढ़ आईएएस ट्रांसफर (ETV Bharat Chhattisgarh)

2006 बैच के अंकित आनंद को सचिव योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के साथ ही जो विभाग आवंटित थे के अलावा सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, वाणिज्य कर विभाग के साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. भुवनेश यादव 2006 बैच के अधिकारी को सचिव समाज कल्याण विभाग के साथ जो अन्य विभाग थे के अलावा सचिन योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के साथ ही सचिव 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

2014 बैच के अधिकारी कुलदीप शर्मा जो वर्तमान समय में रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं हैं, उनको प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. 2016 बैच के अधिकारी रवि मित्तल जो संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय के साथ ही जनसंपर्क विभाग के आयुक्त भी हैं को संचालक विमानन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. डॉक्टर फरीहा आलम 2016 बैच के अधिकारी को जो वर्तमान समय में संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और श्रम संसाधन विभाग में कार्यरत हैं, को संचालक खाद्य के पद पर भेजा गया है, साथ ही संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार इनके पास रहेगा.

CHHATTISGARH IAS TRANSFER
छत्तीसगढ़ आईएएस ट्रांसफर (ETV Bharat Chhattisgarh)

जितेंद्र यादव 2019 बैच के आईएएस अधिकारी जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ में पदस्थापित थे, आगामी आदेश तक कलेक्टर राजनांदगांव बनाए गए हैं. वही लोकेश कुमार 2019 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उप सचिव राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के अलावा उप सचिव श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हें दिया गया है. 2022 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पठारे अभिजीत बवन को जो सहायक कलेक्टर दुर्ग के रूप में कार्य कर रहे थे, को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ के पद पर भेजा गया है.

CHHATTISGARH IAS TRANSFER
छत्तीसगढ़ आईएएस ट्रांसफर (ETV Bharat Chhattisgarh)
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास, बालोद बना देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला
छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मियों को मिलेगा शॉर्ट टर्म लोन, स्पेशल एजुकटरों की होगी नियुक्ति, साय कैबिनेट का फैसला
छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव विकास शील ने संभाला पदभार, अमिताभ जैन को दी गई विदाई
Last Updated : September 30, 2025 at 9:19 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

छत्तीसगढ़ आईएएस ट्रांसफरCHHATTISGARH NEWSNEW CHIEF SECRETARY TOOK CHARGEनए मुख्य सचिव छत्तीसगढ़CHHATTISGARH IAS TRANSFER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.