'जानलेवा DJ' पर नियंत्रण के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उठाई आवाज, 22 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई

DJ से हुई मौत और अन्य अलग-अलग घटनाओं पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है.

HIGHCOURT HEARING ON DJ
'जानलेवा DJ' पर 22 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 21, 2025 at 7:55 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में डीजे की तेज आवाज अब सिर्फ उत्सव का हिस्सा नहीं बल्कि जानलेवा खतरे के रूप में सामने आ रही है. पिछले कई सालों में डीजे और ध्वनि प्रदूषण से कई लोगों की मौत हुई है, लेकिन प्रभावित लोगों को राहत या मुआवजा मिलना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है. इस बीच नाबालिग की मौत के मामले में 22 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, जिसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी और उठाई गई कार्रवाइयों की समीक्षा की जाएगी.

जुर्माने और वसूली की स्थिति: सामाजिक कार्यकर्ता बी.के. मनीष के अनुसार, हाई कोर्ट में दिए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि पिछले वर्षों में डीजे संचालकों से जुर्माने और अन्य वसूली के मामले दर्ज किए गए हैं. इसके बावजूद इस राशि का कोई हिस्सा पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा नहीं हुआ है.

ग्रामीण और दूरदराज के लोगों की परेशानी: राज्य के दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोग एनजीटी में आवेदन करने की प्रक्रिया नहीं जानते और उनके पास इसके लिए पर्याप्त संसाधन भी नहीं हैं. इस वजह से उन्हें राहत या मुआवजा पाने में कठिनाई हो रही है. बी के मनीष ने कहा कि राज्य और जिला प्रशासन पर्यावरण संरक्षण कोष या अन्य स्रोतों से राहत राशि देने की व्यवस्था कर सकते हैं. इसके बाद ही कार्यक्रम आयोजक या डीजे संचालक के खिलाफ एनजीटी अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है.

कानूनी स्थिति: वर्तमान में भारत में सीधे डीजे पर नियंत्रण के लिए कोई अलग कानून नहीं है. ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 में कई स्रोतों का जिक्र है, लेकिन DJ का उल्लेख नहीं है. छत्तीसगढ़ में ध्वनि प्रदूषण नियमों के अनुसार क्षेत्र वर्गीकरण और अधिकारियों की नियुक्ति अभी तक पूरी तरह नहीं हुई है. इसलिए नियमों के तहत कार्रवाई करना फिलहाल चुनौतीपूर्ण है.

प्रक्रिया: बी.के. मनीष ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण के मामलों में कार्रवाई के लिए प्रत्येक प्रकरण में नोटिस जारी करना और सुनवाई करना आवश्यक है. जुर्माना या मुआवजा देने के लिए प्राधिकारी को एनजीटी, भोपाल में आवेदन करना होता है. इस प्रक्रिया के कारण शोर से प्रभावित लोग अभी तक राहत नहीं प्राप्त कर पाए हैं.

डॉक्टर को जान से मारने की मिली थी धमकी: DJ पर आए हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद डीजे संचालकों ने डॉ. गुप्ता को सोशल मीडिया पर धमकियां दीं. एक डीजे संचालक ने फेसबुक पर उनकी तस्वीर साझा करते हुए उन्हें मारने की धमकी दी. डॉ. गुप्ता ने इस संबंध में रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) से शिकायत की और सुरक्षा की मांग भी की थी, हालांकि बाद में धमकी देने वाले ने डॉक्टर गुप्ता से मिलकर माफी मांगी और पूरा मामला शांत हो गया.

बलरामपुर में नाबालिग की मौत: सितंबर 2025 में बलरामपुर जिले के राजपुर क्षेत्र में गणेश विसर्जन के दौरान डीजे पर नाचते समय 15 साल के प्रवीण गुप्ता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई. इस घटना पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और राज्य सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की. कोर्ट ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता जताई, जिसमें 5 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान हो.

हाईकोर्ट में 22 सितंबर को सुनवाई: छत्तीसगढ़ में डीजे की तेज आवाज से हुई नाबालिग की मौत के मामले में हाईकोर्ट में 22 सितंबर 2025 को सुनवाई करेगी. राज्य सरकार ने इस घटना के बाद शोर नियंत्रण कानून में संशोधन शुरू किया है. सुनवाई में मामले की जिम्मेदारी और सरकारी कार्रवाई की समीक्षा होगी.

बेमेतरा में युवक की मौत़: अप्रैल 2025 को बेमेतरा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है. जहां शादी की खुशियां मातम में बदल गई. सूरज वैष्णव (27 वर्ष) एक शादी समारोह में डीजे की धुन पर नाच रहा था. तभी वह अचानक नाचते समय अचेत होकर गिर गया. बाद में जब डॉक्टर ने उसकी जांच की तो पता चला कि उसकी मौत हो गई है.

इन घटनाओं ने डीजे की तेज आवाज और ध्वनि प्रदूषण के खतरों को उजागर किया है. राज्य सरकार कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया में है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके.

