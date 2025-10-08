ETV Bharat / state

मदकू द्वीप क्षेत्र में डेवलप किया जा रहा इको-टूरिज्म प्रोजेक्ट

अदालत ने कहा, प्रोजेक्ट से पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता पर असर नहीं पड़ना चाहिए.

Maduku Island area
इको टूरिज्म प्रोजेक्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 8, 2025 at 7:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मदकू द्वीप क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इको-टूरिज्म प्रोजेक्ट की प्रगति पर संतोष जाहिर किया है. कोर्ट ने कहा कि ईको टूरिज्म प्रोजेक्ट की निगरानी होनी चाहिए. न्यायालय ने कहा कि परियोजना के दौरान पर्यावरणीय संतुलन, जैव-विविधता और स्थानीय पारिस्थितिकी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाए.

मदकू द्वीप क्षेत्र में इको-टूरिज्म प्रोजेक्ट: कोर्ट में यह मामला स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में दर्ज है, जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभु दत्त गुरु की डबल बेंच में चल रही है. मामले की अगली निगरानी सुनवाई 8 दिसंबर को होगी. मामले को लेकर पिछली सुनवाई 26 अगस्त के अनुपालन में मुंगेली के डीएफओ ने अपना व्यक्तिगत हलफनामा न्यायालय में प्रस्तुत किया था. जिसमें बताया गया कि, विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों ने 23 जुलाई 2025 को मदकू द्वीप का स्थल निरीक्षण किया. निरीक्षण का उद्देश्य परियोजना की पूर्व व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना और सतत विकास के उपायों की रूपरेखा तय करना था.

कोर्ट ने निगरानी की कही है बात: निरीक्षण के बाद तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने क्षेत्र का दौरा कर जैव-विविधता सर्वेक्षण और स्कोप सर्वे किया, ताकि परियोजना का विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा सके. डीपीआर तैयार करने के लिए निविदा की शर्तें तय कर ली गई हैं. 25 सितंबर 2025 को जेम पोर्टल पर निविदा जारी की गई है.

डीएफओ रखेंगे निगरानी: कोर्ट ने कहा कि, मुंगेली के डीएफओ परियोजना की प्रगति पर निरंतर निगरानी रखें. डीपीआर तैयार करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान सतत विकास और जैव विविधता संरक्षण से जुड़े सभी सुझावों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए. गठित स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन समिति को हर माह स्थिति रिपोर्ट (स्टेटस रिपोर्ट) डीएफओ को सौंपनी होगी, जिसे अगली सुनवाई के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा.

शिवनाथ नदी पर है मदकू द्वीप: पवित्र शिवनाथ नदी के किनारे मदकू द्वीप है. पर्यटकों के लिए ये बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है. हर साल यहां खासकर गर्मियों में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. यहां पर मसीही समाज का मेला भी लगता है. मदकू द्वीप घूमने आने वाले लोग इसे छत्तीसगढ़ का स्वर्ग भी कहते हैं.

क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत के मदकू द्वीप दौरे से छत्तीसगढ़ में फिर गर्माई धर्मांतरण की राजनीति ?
संघ प्रमुख मोहन भागवत मदकू द्वीप पहुंचे, घोष प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे
हमें किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करना है बल्कि जीना सिखाना है: मोहन भागवत

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATTISGARH HIGH COURTBILASPUR HIGH COURTMUNGELI DFOENVIRONMENT BALANCEMADUKU ISLAND AREA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.