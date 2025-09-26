ETV Bharat / state

रायपुर में हाईकोर्ट थीम पर दुर्गा पंडाल, 25 लाख का बजट, होंगे कई आयोजन

क्या है मकसद: आयोजन समिति का मानना है कि हाईकोर्ट की थीम पर इस पंडाल को बनाने के पीछे मकसद यह है कि लोगों को न्याय हाईकोर्ट से मिलता है. इसी तरह इसे भी मां दुर्गा का न्यायलय रूपी मंदिर बनाया गया है. इससे पूरे समाज को संदेश जाएगा की.

रायपुर: भक्ति और शक्ति का पर्व नवरात्र की शुरुआत 22 सितंबर से हो चुकी है, राजधानी में वैसे तो कई छोटे-बड़े दुर्गा पंडाल बनाए गए है. कई बड़े मंदिरों के तर्ज पर भी दुर्गा पंडाल अलग-अलग शहरों में बने हैं लेकिन WRS कॉलोनी में इस बार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की थीम पर दुर्गा पंडाल बनाया गया है. जिसकी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है.

हाईकोर्ट एक ऐसा प्रतीकात्मक स्थान है जहां पर लोगों के साथ अन्याय हुआ है तो उन्हें ऐसा लगता है कि यहां आने से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा. इसी सोच को लेकर इस बार हाईकोर्ट की थीम पर दुर्गा पंडाल का निर्माण कराया गया है. न्यायालय रूपी मंदिर में माता को विराजमान देखेंगे तो निश्चित रूप से संदेश जाएगा कि न्यायालय में पहुंचकर न्याय मिलेगा- डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी, WRS कॉलोनी दुर्गा उत्सव समिति के संरक्षक

कई वर्षों का इतिहास: WRS कॉलोनी में पिछले 59 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है. जब यहां रेलवे कॉलोनी बनी थी उस समय बंगाली समाज के लोगों की ज्यादा संख्या थी. उस समय से दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई है. WRS कॉलोनी में दुर्गा पंडाल बनाने का काम कोलकाता के कारीगर पिछले 15 सालों से करते आ रहे हैं. इस बार भी कोलकाता के 10 कारीगर इस काम में लगे हैं.

पंचमी से होगी पूजा: दरअसल, बंगाली समाज का दुर्गा उत्सव मुख्य रूप से नवरात्र के पंचमी के दिन से शुरू होता है. इसके बाद नवमी और दशहरे तक चलेगा. इसलिए पंडाल में अभी भी अंतिम तैयारी और फिनिशिंग के रूप में काम चल रहा है. कोलकाता के ही कारीगरों ने पंडाल बनाने के साथ ही दुर्गा प्रतिमा बनाई है. पिछले डेढ़ महीने से वे मेहनत कर रहे हैं. इसे बांस, थर्माकोल और कपड़े से बनाया जा रहा है.

25 लाख का बजट, होंगे कई आयोजन: WRS दुर्गा उत्सव समिति के सचिव संजय सिंह ने बताया कि, इस दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी दुर्गा पंडाल में किया जाता है. गीत संगीत और डांस के प्रोग्राम के साथ ही पिछले 15 सालों से 2 दिनों का ऑर्केस्ट्रा का आयोजन भी इस दुर्गा पंडाल में किया जा रहा है. इस बार के दुर्गा पूजा का बजट लगभग 25 लाख रुपए का है.

पहले भी कई थीम पर बने पंडाल: इसके पहले भी अलग-अलग थीम पर दुर्गा पंडाल का निर्माण यहां किया जा चुका है. जब भी पंडाल की बात आती है तो 3-4 महीने पहले से ही पंडाल की थीम को सर्च किया जाता है. इसके पहले दुर्गा उत्सव समिति ने संसद भवन, अमृतसर का गोल्डन टेंपल और आदिवासी थीम पर दुर्गा पंडाल का निर्माण कराया है.