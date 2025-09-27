छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का रजत जयंती कार्यक्रम, राज्यपाल रमेन डेका, सीएम विष्णु देव साय हुए शामिल
आयोजन में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस प्रशांत मिश्रा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा सहित तमाम जस्टिस मौजूद रहे.
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में रजत जयंती कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ. इस आयोजन में राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस प्रशांत मिश्रा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा सहित तमाम जस्टिस कार्यक्रम में मौजूद रहे.
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का रजत जयंती कार्यक्रम: शनिवार को छत्तीसगढ हाई कोर्ट का रजत जयंती कार्यक्रम मनाया गया. कार्यक्रम में गवर्नर और सीएम साय सहित कई जज मौजूद रहे. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि 25 साल में हाई कोर्ट ने पेंडेंसी घटाने और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने भरोसा जताया कि जनता की आस्था न्यायपालिका पर हमेशा अटूट बनी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.के. माहेश्वरी ने कहा “मैं छत्तीसगढ़ आया हूं तो हिंदी में ही बोलूंगा मैं मध्यप्रदेश का हूं और छत्तीसगढ़ से मेरा आत्मीय जुड़ाव है. बेंच और बार एक रथ के दो पहिए हैं, और कर्म ही सच्चा धर्म है''. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.के. माहेश्वरी ने कहा कि “न्यायालय इमारतों से नहीं, बल्कि लोगों को मिलने वाले न्याय से पहचाना जाएगा और आने वाले 25 साल सबकी सहभागिता से तय होंगे''.
