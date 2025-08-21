बिलासपुर/ मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: साल 2002 में मनेंद्रगढ़ के हजारी चौक पर गोलीकांड हुआ था. कारोबारी शिव गुप्ता पर आरोपियों ने बंदूक और तलवार से हमला किया था. इस केस में 23 साल बाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सभी 8 आरोपियों को दोषी करार दिया है.

आठों आरोपियों को 3-3 साल की सजा: बिलासपुर हाईकोर्ट ने 8 आरोपियों को 3-3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों ने व्यवसायी शिव गुप्ता पर बंदूक, तलवार और लाठी से प्राणघातक हमला किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था. 19 अगस्त को सुनाए गए फैसले में आरोपियों को 3-3 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा, कोर्ट ने पीड़ित व्यवसायी शिव गुप्ता को 80 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने के भी आदेश दिए हैं.

मनेंद्रगढ़ सिटी कोतवाली थाना (ETV BHARAT)

कोर्ट ने 8 आरोपियों को पाया दोषी: इस केस में अदालत ने कुल 8 आरोपियों को दोषी पाया है. जिसमें हरजीत सिंह छाबड़ा, गुरबख्श सिंह छाबड़ा, अजय अरोड़ा, जसवीर सिंह रैना, सुरेंद्र लवली सिंदवानी, गुरजीत सिंह, नरेंद्र सिंह और हारून मेमन शामिल हैं. इन सभी को 3-3 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 395 के तहत क्षतिपूर्ति राशि 80 हजार रुपये पीड़ित व्यवसायी शिव गुप्ता को देने के आदेश दिए हैं. शिव गुप्ता का दिल्ली में तीन सप्ताह तक इलाज चला था.

क्या है पूरी घटना समझिए ?: 4 अप्रैल 2002 को रात 11 बजे व्यवसायी शिव गुप्ता पर आरोपियों ने हमला किया था. यह हमला दुकान किराए पर लेने को लेकर हुए विवाद के कारण किया गया था. शिव गुप्ता के भतीजे ने हरजीत सिंह छाबड़ा से दुकान किराए में लेने के लिए 2 लाख 55 हजार रुपये में समझौता किया था, जिसमें से 55 हजार रुपये एडवांस दिए गए थे. लेकिन जब सौदा नहीं हो पाया, तो एडवांस राशि वापस करने की मांग को लेकर विवाद शुरू हो गया. इसी विवाद में आरोपियों ने व्यवसायी शिव गुप्ता पर बंदूक, तलवार और लाठी से जानलेवा हमला किया. जिसमें वे बुरी तरह घायल हो गए थे.

उसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और इस केस में चार्जशीट दाखिल की. स्थानीय अदालत ने भी सभी 8 आरोपियों को सजा सुनाई थी. उसके बाद यह केस हाईकोर्ट में पहुंचा. अब हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है.