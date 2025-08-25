ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस, चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से झटका - CHHATTISGARH HIGH COURT

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है.

CG LIQUOR SCAM
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 25, 2025 at 9:17 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. चैतन्य बघेल ने अपने खिलाफ छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू, Economic Offences Wing) की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

चीफ जस्टिस की डबल बेंच में हुई सुनवाई: हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की डबल बेंच में यह सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने इससे संबंधित मामले में फ्रेश पिटीशन की जरूरत बताई. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नई याचिका दायर करने की छूट देते हुए याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि आपको ऐसी नई याचिका दायर करने की छूट दी जा रही है जिसमें सिर्फ आपकी ही याचिका हो. सुनवाई के दौरान जाने माने अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने वीसी के जरिए खुद को कनेक्ट किया और सीनियर अधिवक्ता एन हरिहरन के अलावा अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया ने चैतन्य की ओर से पैरवी की.

18 जुलाई को चैतन्य बघेल हुए थे गिरफ्तार: चैतन्य बघेल को ईडी ने शराब घोटाला मामले में 18 जुलाई को दुर्ग से गिरप्तार किया था. तब से वह जेल में बंद हैं. उनके ऊपर ईडी ने शराब घोटाले में कई संगीन आरोप लगाए हैं. बीते शनिवार 23 अगस्त को चैतन्य बघेल की रिमांड पूरी होने के बाद उनकी फिर रायपुर कोर्ट में पेशी हुई. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद चैतन्य बघेल को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भफेज दिया. अब चैतन्य बघेल की रायपुर कोर्ट में अगली पेशी 6 सितंबर 2025 को होगी.

ईडी ने चैतन्य बघेल पर क्या आरोप लगाए ?: ईडी ने कथित शराब घोटाले में चैतन्य बघेल पर 16 करोड़ 70 लाख रुपये की अवैध कमाई का आरोप लगाया है. ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि चैतन्य बघेल ने इस अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया.

TAGGED:

CHAITANYA BAGHEL PETITIONLIQUOR SCAM CASEछत्तीसगढ़ शराब घोटालाचैतन्य बघेल ईडी और ईओडब्ल्यूCHHATTISGARH HIGH COURT

