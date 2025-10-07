छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: बिलासपुर में हवाई सुविधा विस्तार पर जनहित याचिका पर सुनवाई
याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने बताया कि राज्य सरकार को जानकारी दिए बगैर एकतरफा उड़ानों को कम कर दिया गया है.
बिलासपुर: हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की खंडपीठ में बिलासपुर में हवाई सुविधा विस्तार से संबंधित दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई.
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने देश के रक्षा सचिव को और राज्य के मुख्य सचिव को एयरपोर्ट विस्तार के लिए 290 एकड़ जमीन के हस्तांतरण में आ रही मूल्यांकन की बाधा को आपस में मिलकर सुलझाने के निर्देश दिए थे.
रक्षा मंत्रालय की ओर से सेना के अधिकारी द्वारा दाखिल शपथ पत्र में यह जानकारी दी गई कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 9 सितंबर को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें देश के रक्षा सचिव और छत्तीसगढ़ की ओर से राजस्व सचिव एवं अन्य अधिकारी शामिल हुए. इस बैठक में रक्षा मंत्रालय ने 290 एकड़ जमीन के बदले अपनी 71 करोड़ रुपए की मांग को कम करने की छत्तीसगढ़ सरकार की प्रार्थना स्वीकार कर ली और नया रेट तय करने के बाद जानकारी देने का फैसला लिया.
सुनवाई के दौरान रक्षा मंत्रालय की ओर से उपस्थित असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने अब 71 करोड़ रुपये के बदले 40 करोड़ रुपये की मांग करने का निर्णय लिया है. यह रेट जमीन अधिग्रहण में खर्च की गई राशि और 2014 से आज तक के ब्याज के आधार पर तय की गई है. अब इस रेट को छत्तीसगढ़ सरकार को स्वीकार कर राशि जमा करने पर 290 एकड़ जमीन एयरपोर्ट रनवे और अन्य विस्तार के लिए दे दी जाएगी.
इधर राज्य सरकार की ओर से राज्य के नवनियुक्त मुख्य सचिव विकासशील की ओर से दाखिल शपथ पत्र में रक्षा मंत्रालय के साथ बनी सहमति का उल्लेख करते हुए यह जानकारी भी दी गई कि नाइट लैंडिंग के लिए डीवीओआर मशीन स्थापना संबंधी सभी कार्य कर लिए गए है. एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने इसका इंस्पेक्शन भी कर लिया है.
इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने सवाल उठाते हुए कहा कि अब नाइट लैंडिंग के लाइसेंस के लिए आवेदन और उसके बाद डीजीसीए इंस्पेक्शन जैसे काम लंबित है. जिसपर मुख्य सचिव के शपथ पत्र में कुछ नहीं कहा गया है. यह बात भी उठाई गई कि अलायंस एयर के द्वारा 26 अक्टूबर से सप्ताह में तीन दिन कोई भी उड़ान न होने और दिल्ली की उड़ान 6 दिन की जगह अब केवल तीन दिन करने का एक तरफा फैसला ले लिया गया है जबकि 13 फरवरी 2024 को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में यह बात अलायंस एयर के द्वारा कही गई थी कि पूर्व की तरह यानी सप्ताह के सातों दिन बिलासपुर एयरपोर्ट पर उड़ानें जारी रहेगी.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने यह भी बताया कि वर्तमान में चल रही उड़ानें राज्य सरकार के सहयोग से चल रही हैं, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी दिया जाना शामिल है. ऐसे में राज्य सरकार को जानकारी दिए बगैर एकतरफा उड़ानों को कम करना पूरी तरह गलत है. इस पूरी सुनवाई के बाद खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव और अलायंस एयर को इन विषयों पर भी शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए. मामले की अगली सुनवाई अब 7 नवंबर को होगी.