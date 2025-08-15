ETV Bharat / state

दुकानों पर चाकुओं की बिक्री व चाकूबाजी की घटनाओं पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई - CHHATTISGARH HIGH COURT NEWS

हाई कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन और स्थानीय दुकानों में चाकूओं की आसान उपलब्धता के कारण चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2025 at 8:57 AM IST

2 Min Read

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने शहर में दुकानों पर चाकुओं की बिक्री व चाकूबाजी की घटनाओं पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है. हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने मुख्य सचिव, डीजीपी , आईजी बिलासपुर , कलेक्टर और एसपी बिलासपुर को पक्षकार बनाया है, साथ ही गृह विभाग के प्रमुख सचिव को भी शामिल करते हुए उनसे व्यक्तिगत शपथपत्र पर जवाब मांगा है.

बिलासपुर में चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं के बाद दुकानों में चाकुओं की बिक्री को लेकर प्रकाशित समाचार पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. कोर्ट ने इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर सुनवाई शुरू की. चीफ जस्टिस की डीबी ने कहा कि, खबर के अनुसार केवल सात महीनों में 120 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें सात लोगों की मौत हो गई और 122 लोग घायल हुए हैं. पुलिस के प्रयासों के बावजूद, शहर इस समस्या से जूझ रहा है और मामूली विवादों के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं. ऑनलाइन और स्थानीय दुकानों दोनों में चाकूओं की आसान उपलब्धता इस समस्या को और बढ़ा देती है. अधिकारियों ने शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई की है, लेकिन इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए एक अधिक प्रभावी रणनीति की जरूरत है.

महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भरत और उप-महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने कहा कि ऑनलाइन वेबसाइटों पर भी विभिन्न प्रकार के चाकू बेचे जा रहे हैं. राज्य ने ऐसे चाकू बेचने के विरुद्ध कार्रवाई की है. हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस विभाग सीधे राज्य के गृह विभाग के अधीन है, इसलिए गृह विभाग के प्रमुख सचिव को प्रतिवादी 6 के रूप में पक्षकार बनाया जाए, जो चाकूओं की बिक्री पर आसानी से अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करेंगे. मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी.

लाल किले पर 15 अगस्त समारोह: पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा, नरेंद्र मोदी का संबोधन
लाइव Independence Day 2025 LIVE : पीएम मोदी का देशवासियों को संबोधन, 79वें स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ के सीएम, डिप्टी सीएम ने दी हार्दिक बधाई और मंगलकामनाएं
लाइव 79th Independence Day 2025: लाल किले से पीएम मोदी बोले- देश ने तय कर लिया है कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बहेगा

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने शहर में दुकानों पर चाकुओं की बिक्री व चाकूबाजी की घटनाओं पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है. हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने मुख्य सचिव, डीजीपी , आईजी बिलासपुर , कलेक्टर और एसपी बिलासपुर को पक्षकार बनाया है, साथ ही गृह विभाग के प्रमुख सचिव को भी शामिल करते हुए उनसे व्यक्तिगत शपथपत्र पर जवाब मांगा है.

बिलासपुर में चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं के बाद दुकानों में चाकुओं की बिक्री को लेकर प्रकाशित समाचार पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. कोर्ट ने इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर सुनवाई शुरू की. चीफ जस्टिस की डीबी ने कहा कि, खबर के अनुसार केवल सात महीनों में 120 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें सात लोगों की मौत हो गई और 122 लोग घायल हुए हैं. पुलिस के प्रयासों के बावजूद, शहर इस समस्या से जूझ रहा है और मामूली विवादों के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं. ऑनलाइन और स्थानीय दुकानों दोनों में चाकूओं की आसान उपलब्धता इस समस्या को और बढ़ा देती है. अधिकारियों ने शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई की है, लेकिन इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए एक अधिक प्रभावी रणनीति की जरूरत है.

महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भरत और उप-महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने कहा कि ऑनलाइन वेबसाइटों पर भी विभिन्न प्रकार के चाकू बेचे जा रहे हैं. राज्य ने ऐसे चाकू बेचने के विरुद्ध कार्रवाई की है. हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस विभाग सीधे राज्य के गृह विभाग के अधीन है, इसलिए गृह विभाग के प्रमुख सचिव को प्रतिवादी 6 के रूप में पक्षकार बनाया जाए, जो चाकूओं की बिक्री पर आसानी से अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करेंगे. मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी.

लाल किले पर 15 अगस्त समारोह: पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा, नरेंद्र मोदी का संबोधन
लाइव Independence Day 2025 LIVE : पीएम मोदी का देशवासियों को संबोधन, 79वें स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ के सीएम, डिप्टी सीएम ने दी हार्दिक बधाई और मंगलकामनाएं
लाइव 79th Independence Day 2025: लाल किले से पीएम मोदी बोले- देश ने तय कर लिया है कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बहेगा

For All Latest Updates

TAGGED:

छत्तीसगढ़ हाईकोर्टCHHATTISGARH HIGH COURT HEARINGचाकूबाजी की घटनाएंSTABBING INCIDENTS CHHATTISGARHCHHATTISGARH HIGH COURT NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.