छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने CGPSC को दिया निर्देश, कहा - छात्रा को जारी करना होगा एडमिट कार्ड

हाईकोर्ट ने छुट्टी के दिन भी सिविल जज भर्ती परीक्षा की अभ्यर्थी दुर्गेश नंदिनी की गुहार पर सुनवाई की.

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने CGPSC को दिया निर्देश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 21, 2025 at 8:53 AM IST

2 Min Read
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छुट्टी के दिन भी सिविल जज भर्ती परीक्षा की अभ्यर्थी के मामले की सुनवाई की. दुर्गेश नंदिनी की गुहार पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाई कोर्ट ने छात्रा को बड़ी राहत दी है. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि CGPSC को तुरंत एडमिट कार्ड जारी करना होगा, ताकि छात्रा रविवार, 21 सितंबर यानि आज होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो सके.

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने CGPSC को दिया निर्देश: दरअसल छात्रा दुर्गेश नंदिनी रायपुर की रहने वाली हैं. छात्रा दुर्गेश नंदिनी रायपुर न्यायालय में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं. दुर्गेश नंदिनी नेे सिविल जज भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है. लेकिन CGPSC (छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग) ने उनका एडमिट कार्ड इस आधार पर नहीं दिया कि उनका नाम छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में दर्ज नहीं है

तुरंत एडमिट कार्ड जारी करने के निर्देश: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के इस कदम से नाराज छात्रा दुर्गेश नंदिनी ने अधिवक्ता आर.एस. पटेल और आशीष साहू के माध्यम से बिलासपुर हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की. मामला तत्कालिक होने के कारण शनिवार को जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद बिलासपुर हाई कोर्ट ने छात्रा को बड़ी राहत दी. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि CGPSC को तुरंत एडमिट कार्ड जारी करने के निर्देश दिए.

कोर्ट ने कहा परीक्षा से नहीं कर सकते वंचित: हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उर्वशी कौर एवं अन्य आदेश का हवाला देते हुए आदेशित किया कि छात्रा को प्रवेश पत्र बिना देर किए जारी किया जाए. कोर्ट ने कहा कि नियमों के कारण किसी अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट के फैसले पर छात्रा दुर्गेश नंदिनी ने खुशी जाहिर की है.

