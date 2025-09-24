ETV Bharat / state

पति को पालतू चूहा कहने और माता पिता से अलग रहने की जिद मानसिक क्रूरता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

बिलासपुर: तलाक के एक मामले में पति को पालतू चूहा कहने और माता-पिता से अलग रहने की जिद करने को हाईकोर्ट ने मानसिक क्रूरता माना है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा, कि भारतीय संयुक्त परिवार की व्यवस्था में पति को माता-पिता से अलग करने की जिद करना मानसिक क्रूरता है. मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बैंच में हुई.

मामले में फैमिली कोर्ट ने पति का आवेदन मंजूर करते हुए तलाक को मंजूरी दी थी. पत्नी ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने पत्नी को 5 लाख रुपए स्थायी गुजारा भत्ता देने के निर्देश दिए. इसके अलावा बेटे को हर माह गुजारा भत्ता देना होगा.

रायपुर निवासी दंपती की 28 जून 2009 को शादी हुई थी. 5 जून 2010 को उनका एक बेटा हुआ. पति ने अपनी पत्नी पर क्रूरता और परित्याग के आरोप लगाते हुए फैमिली कोर्ट रायपुर में तलाक के लिए याचिका लगाई. जहां 23 अगस्त 2019 को दोनों का तलाक मंजूर हुआ. पत्नी ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की. पति ने अपने पक्ष में तर्क दिया कि पत्नी ने उनके माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार किया और उनसे अलग रहने की जिद की. ऐसा करने से इनकार करने पर पत्नी आक्रामक व्यवहार करने लगी. उसे शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुंचाया. यह भी बताया कि माता-पिता की बात मानने के लिए पत्नी अपमानजनक रूप से उसे पालतू चूहा कहती थी. इसके अलावा उसने खुद गर्भपात करने का प्रयास किया. बताया कि पत्नी 24 अगस्त 2010 को तीजा के दौरान अपने मायके चली गई और उसके बाद कभी वापस नहीं आई.