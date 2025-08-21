ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ अतिथि शिक्षक भर्ती में नए नियम से बवाल, अभ्यर्थी बोले – नौकरी हमारे राज्य की, मौका बाहरी राज्यों को - GUEST LECTURER ORDER CONTROVERSY

कांग्रेस ने भी इस फैसले को छत्तीसगढ़िया विरोधी बताया. कहा साय सरकार का ये कदम निंदनीय है.

Guest Lecturer Order Controversy
छत्तीसगढ़ अतिथि शिक्षक भर्ती में नए नियम से बवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 21, 2025 at 8:57 PM IST

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में महाविद्यालयों में अतिथि प्राध्यापकों की भर्ती के लिए नया आदेश जारी किया है. ये नियम विवाद की वजह बन गया है. प्रदेश के युवा अभ्यर्थियों में गहरी नाराज़गी है. इस आदेश के अनुसार अब केवल समान अंक होने पर ही स्थानीय (छत्तीसगढ़ के) उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.

समझिए पुराना और नया नियम

  • पहले जारी विज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया था कि भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसी भरोसे पर प्रदेशभर के नेट और सेट पास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया. लेकिन हालिया आदेश में शर्त बदल दी गई है.
  • अब केवल समान अंक होने की स्थिति में ही छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, अन्यथा बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी भी बराबरी से दावेदार होंगे. यानी पहले की नीति में स्थानीय युवाओं को सीधी प्राथमिकता मिलती.
छत्तीसगढ़ अतिथि शिक्षक भर्ती में नए नियम से बवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

युवाओं में गुस्सा – छत्तीसगढ़ के युवाओं का कहना है कि जब वे यहीं रहकर पढ़ाई करते हैं, परीक्षाएं पास करते हैं, तो नौकरी का पहला अधिकार उनका होना चाहिए. अगर अपने ही राज्य में हमें प्राथमिकता नहीं मिलेगी, तो फिर हम कहां जाएं?

पहले उम्मीद थी कि हमें प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन अब हमारे सपनों पर सरकार ने पानी फेर दिया. -मानसी बाजपेई

मैं 3 बार NET CET क्वालिफाई हूं, बावजूद इसके जब हम आवेदन करते हैं तो लिस्ट में बहुत नीचे होते हैं. दूर दूर तक नाम ही नहीं होता- भानुप्रताप साहू, NET परीक्षा तीन बार पास

Guest Lecturer Order Controversy
समझिए पुराना और नया नियम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दूसरे राज्यों में स्थानीयों को प्राथमिकता: युवाओं का सवाल है कि जब बाकी राज्यों में स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता दी जाती है, तो यहां उल्टा नियम क्यों? दूसरे राज्यों में बाहरी लोगों को बैकअप माना जाता है, लेकिन यहां बाहर वालों को पहले मौका दिया जा रहा है, ये हमारे साथ अन्याय है.

कांग्रेस ने साधा सरकार पर निशाना: इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी भी तेज़ हो गई है. कांग्रेस ने साय सरकार को छत्तीसगढ़िया विरोधी बताया है. कहा, पहले तो गौठान बंद किया फिर आदिवासियों का उत्सव मनाना बंद किया अब ये फैसला.

Guest Lecturer Order Controversy
समझिए पुराना और नया नियम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अतिथि शिक्षक जैसे पद जो रेगुलर भी नहीं है उस पर भी प्रदेश के युवाओं को दरकिनार किया जा रहा है. भाजपा सरकार लगातार युवाओं से छल कर रही है.- कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा

आंदोलन की चेतावनी: NET और SET पास अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन शुरू करेंगे.

मुख्य मांगें:

  • भर्ती में छत्तीसगढ़ के युवाओं को पहली प्राथमिकता दी जाए.
  • नए आदेश को रद्द कर पुराना नियम वापस लाया जाए.
  • पूरी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए.
Guest Lecturer Order Controversy
छत्तीसगढ़ अतिथि शिक्षक भर्ती में नए नियम से बवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Guest Lecturer Order Controversy
छत्तीसगढ़ अतिथि शिक्षक भर्ती में नए नियम से बवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
