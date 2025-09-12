राज्यपाल ने तालाब निर्माण के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने कहा, बयान के बाद डबरी योजना पर वार-पलटवार
राज्यपाल के बयान के बाद कांग्रेस ने डबरी योजना बंद करने पर सवाल उठाए. बीजेपी ने कहा, भ्रष्टाचार की योजना थी, अब बेहतर बनाएंगे.
Published : September 12, 2025 at 4:04 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में हाल ही में आई भीषण बाढ़ ने जल संरक्षण और प्रबंधन को लेकर नई बहस छेड़ दी है. राज्यपाल रमेन डेका ने किसानों को डबरी निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही है. डबरी योजना की शुरुआत राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी की सरकार में 2002-03 में हुई थी. जल संरक्षण और इस योजना को बंद करने पर अब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है.
राज्यपाल का बयान: छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने इस बात को लेकर चर्चा शुरू की कि छत्तीसगढ़ में डबरी योजना बेहतर थी. जिससे पानी को संरक्षित भी किया जा सकता था और ग्रामीण अंचलों में जहां बाद में पानी की दिक्कत हो जाती थी, वहां के लोगों को इससे पानी की सुविधा भी दी जा सकती थी.
क्या थी योजना: ग्रामीण अंचलों में वर्षा जल संरक्षण, सिंचाई के लिए ये योजना बनाई गई थी. इसे भाजपा सरकार ने प्राथमिकता सूची से बाहर कर दिया. हालांकि उनका कहना है कि योजना सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए बनी थी. अब जब राज्य में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है और सूखे की आशंका बढ़ रही है, तब इस योजना के महत्व पर दोबारा चर्चा हो रही है.
विशेषज्ञों का क्या कहना है: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है. केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 सालों में कई ब्लॉक अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्र घोषित हो चुके हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि, डबरी से भूजल रिचार्ज और किसानों की आय दोनों में बढ़ोतरी संभव है.
राजनीति का भी विषय बनी डबरी: कांग्रेस इसे बंद करने पर भाजपा की नियत पर सवाल उठाने का मुद्दा बना रही है, तो भाजपा कांग्रेस की योजनाओं को भ्रष्टाचार से जोड़ रही है. ऐसे में यह योजना केवल जल संरक्षण का उपाय ही नहीं, बल्कि राजनीति का भी बड़ा विषय बन गई है.
कांग्रेस का आरोप: कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार जब बदलती है, उनकी नियत भी बदल जाती है. अजीत जोगी सरकार की डाबरी योजना को भाजपा सरकार ने बंद किया. आज गवर्नर साहब कह रहे हैं, उसे चालू करना चाहिए.
भाजपा का पलटवार: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिरते जल स्तर को लेकर तालाब संरक्षण के लिए पूरे देश में आह्वान किया है और उसके तहत तालाबों का संरक्षण किया जा रहा है. इसी कड़ी छत्तीसगढ़ में भी तालाबों का संरक्षण किया जाएगा. इसका जोगी डबरी से कोई लेना-देना नहीं है.
डबरी का जल संवर्धन में योगदान: बारिश का पानी खेत-खेत में रुककर जमीन में रिसता है और भूजल स्तर को रिचार्ज करता है. छोटे किसानों को अपनी फसलों के लिए अतिरिक्त पानी मिलता है. पशुओं के लिए पानी उपलब्ध होने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मछली पालन से अतिरिक्त आय मिलती है. बदलते मौसम और कम होती वर्षा के बीच डबरी सूखे से लड़ने का स्थायी समाधान बन सकती है.
डबरी योजना के बारे में जानिए
- जब छत्तीसगढ़ बना था, तो कुल 16 जिले थे.
- जिन जिलों में पानी की दिक्कत थी, उनके लिए ये योजना शुरू हुई.
- अजीत जोगी सरकार ने इस योजना को शुरू किया था.
- 2002-03 में जोगी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में वर्षा जल संरक्षण के लिए योजना शुरू की.
- 20 हजार गांवों में छोटी डबरी बनवाई, जो जोगी डबरी के नाम से भी प्रसिद्ध हुईं.
- खेतों और गांवों में छोटी-छोटी जल संरचनाएं (डबरी) बनाकर बरसाती पानी को संरक्षित किया गया.
- सिंचाई, भूजल रिचार्ज, मत्स्य पालन, पशुओं के लिए पानी की समस्या को हल करना इसका उद्देश्य था.
राज्यपाल के इस बयान के बाद एक चर्चा शुरू हो गई है, कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बनाई गई डबरी योजना फिर से चालू करने या बेहतर बताने के पीछे की वजह क्या है? राजनीतिक रूप से इसके कई बयान आ सकते हैं. लेकिन किसानों के हित, छत्तीसगढ़ की भलाई और इस योजना की बात किया जाए, तो निश्चित तौर पर अगर यह योजना चलती रहती, तो किसानों के लिए पानी की कमी या छत्तीसगढ़ के लिए पानी के लिए होने वाली दिक्कत कुछ हद तक निजात के रास्ते पर होती.