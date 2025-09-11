ETV Bharat / state

जांजगीर के दिव्यांश NIT से इंजीनियरिंग छोड़, फिल्म डायरेक्शन में आए, बनाई छत्तीसगढ़ी फिल्म (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

26 साल में ही फिल्म निर्माण: दिव्यांश सिंह ने 26 साल की उम्र में छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माण के लिए काम करना शुरू कर दिया है. कई छत्तीसगढ़ी फ़िल्म मे लीड हीरोइन की भूमिका निभा चुकी एलसा घोष को लेकर दिव्यांश ने खारुन पार फिल्म बनाई है. बताया जा रहा है कि, ये छत्तीसगढ़ी भाषा में बनी पहली सस्पेंस फिल्म होगी.

जांजगीर-चांपा: जिला का एक युवक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने रायपुर पहुंचता है. फिर जब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो वेडिंग फोटोग्राफी और वेब सीरीज बनाने लगता है. अब वह छत्तीसगढ़ी फिल्म का निर्माता निर्देशक बन गया है. युवक का नाम दिव्यांश सिंह है. जो प्रमोशन करने अपने ही शहर पहुंचे.

मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने NIT रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया, लेकिन इंजिनियरिंग की पढ़ाई छोड़ अपने दोस्तों के साथ शादी व्याह के प्रोफेशनल शूटिंग करने लगा और कठिन परिश्रम के बाद कुछ पैसा होने पर वेब सीरीज बनाने वाले दोस्तों से प्रोडक्शन का काम सीखने गया- दिव्यांश सिंह, डायरेक्टर

वेब सीरीज बना चुके हैं: दिव्यांश ने बताया कि, बिलासपुर के गांधी चौक क्षेत्र में रहकर PSC की कोचिंग कर रहे युवाओं पर आधारित एक वेब सीरीज बनाई. इसे दर्शकों ने पसंद भी किया. सराहना के बाद छत्तीसगढ़ की पहली सस्पेंस फिल्म बनकर तैयार है. फिल्म को 12 सितंबर से छत्तीसगढ़ के सिनेमा घरों तक पहुंचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं.

छत्तीसगढ़ी फिल्म खारुन पार के किरदार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

5 किरदारों पर है फिल्म: छत्तीसगढ़ी भाषा में बनी फ़िल्म खारून पार की कहानी 5 अलग पात्रों की है. कोई शिक्षक की भूमिका में है तो कोई ब्यूटी पार्लर चलाने के लिए स्ट्रगल करती युवती के सपने हैं. वहीं डीजे बजाने वाला युवक का भी किरदार है. उनकी समस्याओं को जोड़ते हुए एक सस्पेंस फिल्म बनी है, फ़िल्म से डायरेक्टर के साथ सभी कलाकारों को भी काफी उम्मीद है.

इस फ़िल्म में इंजीनियर श्रीकांत वर्मा, क्रांति दीक्षित, विशाल, नायक और खलनायक की भूमिका में हैं, वहीं एलसा घोष हीरोइन का रोल निभा रही हैं. खारून पार फ़िल्म का प्रमोशन करने ये टीम महाविद्यालय और भीड़ वाले स्थानों में पहुंच रही है. हालांकि दिव्यांश की कहानी भी फिल्मी ही है.