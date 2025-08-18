ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में हत्या की 2 वारदात, कवर्धा में बेटे ने पिता और बुआ को मारा, राजनांदगांव में बहू ने सास की जान ली

प्रदेश में हत्या की 2 अलग-अलग वारदातों में अपने ही कातिल निकले. कहीं जमीन तो कहीं घरेलु विवाद वजह बना.

Chhattisgarh domestic violence murder case
राजनांदगांव में बहू ने सास की जान ली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2025

छत्तीसगढ़ के कवर्धा और राजनांदगांव में हत्या की 2 अलग-अलग वारदात हुई. कवर्धा में जमीन के लिए बेटे ने पिता और बुआ को सब्बल से मारकर उतारा मौत के घाट उतार दिया. वहीं राजनांदगांव में घरेलू विवाद में सास की जान बहू ने ले ली.

जानिए दोनों वारदातें विस्तार से

कवर्धा: घटना कबीरधाम जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के नगर पंचायत इन्दौरी की है. यहां रविवार सोमवार की दरमियानी बेटे ने जमीन विवाद को लेकर अपने ही पिता और बुआ पर लोहे की सब्बल से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इससे दोनों की मौत हो गई.

Chhattisgarh domestic violence murder case
पिता के मर्डर के बाद खुद थाने पहुंचा आरोपी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खुद थाने पहुंचा आरोपी: हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सीधे पिपरिया थाने गया और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर पूरे घटना की जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक आरोपी रामकुमार काठले का अपने पिता नारायण काठले से कई महीनों से जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था.

बाकी सदस्यों ने भागकर बचाई जान: रविवार रात भी दोनों के बीच कहा सुनी हुई. फिर आरोपी घर से चला गया बाद में जब वापस घर लौटा तो पति बुआ और अन्य लोग खाना खाकर सो चुके थे . आरोपी गुस्से में लाल था पास में रखे लोहे का सब्बल उठाया और पहले पिता नारायण काठले पर ताबड़तोड़ वार किया फिर बुआ धरमीन बाई के सिर पर वार कर लहुलुहान कर दिया.परिवार के अन्य सदस्य घर से भाग निकले.

राजनांदगांव की वारदात

जिले के डोंगरगढ़ थाना इलाके के ग्राम राका में घरेलू विवाद ने खून-खराबे का रूप ले लिया. यहां 70 साल की एक बुजुर्ग महिला को उसकी बहू ने पीट-पीटकर मार डाला. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी महिला खोमबाई पटेल का अपनी सास बेदबाई से अक्सर झगड़ा होता था.

डंडे और पाइप से किए वार: 16 अगस्त को दोनों के बीच मामूली बात पर झगड़ा इतना बढ़ गया कि खोमबाई ने बांस के डंडे और लोहे की पाइप से सास पर हमला कर दिया. सास की मौके पर ही मौत हो गई. गांववालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को गिरफ्तार कर लिया.

