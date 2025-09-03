ETV Bharat / state

बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ की बड़ी छलांग, क्षमता बढ़कर हुई 30 हजार मेगावाट - CHHATTISGARH ELECTRICITY PRODUCTION

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि 25 सालों में हमने 1400 मेगावाट से सफर किया जो अब रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है.

बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ की बड़ी छलांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 3, 2025 at 6:55 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन के क्षेत्र में लगातार नए रिकार्ड बना रहा है. बुधवार को सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन के क्षेत्र लगातार नए आयाम गढ़ रहा है. साय ने कहा कि साल 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तब हमारे यहां सिर्फ 1 हजार 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता था. सीएम ने कहा कि इन 25 सालों में अब छत्तीसगढ़ में 30 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है.

बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर हुई 30 हजार मेगावाट: सीएम ने कहा कि राज्य गठनके बाद से लगातार हम बिजली के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर बने बल्कि दूसरों को भी बिजली मुहैया करा रहे हैं. सीएम ने कहा कि ये सब नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से संभव हुआ. सीएम ने ये बातें नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनियों के नए संयुक्त मुख्यालय भवन की आधारशिला रखने के दौरान कही. कार्यक्रम में सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किए गए 1,320 मेगावाट के नए संयंत्र के उद्घाटन का उल्लेख किया, जिसने खनिज संपन्न राज्य में बिजली क्षेत्र की उपलब्धियों पर चर्चा की.

जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर की चर्चा: मुख्यमंत्री ने अपनी हालिया जापान और दक्षिण कोरिया यात्रा का उल्लेख किया और कहा कि छत्तीसगढ़ विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और एक मजबूत कार्य संस्कृति की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है.

बिजली के क्षेत्र में अहम निवेश: सीएम ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के तहत हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) ने बिजली क्षेत्र में लगभग 3 लाख करोड के निवेश की प्रतिबद्धताएं सुनिश्चित की हैं. सीएम ने लोगों को बताया कि इससे आने वाले सालों में 30,000 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त होने की उम्मीद है.

लोगों को मिल रहा 24 घंटे बिजली: इस विशाल विस्तार से स्थानीय निवासियों को चौबीसों घंटे, निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी और छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्यों की बिजली ज़रूरतों को भी पूरा कर सकेगा. केंद्र की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना (सौर ऊर्जा योजना) राज्य को मुफ़्त बिजली के भविष्य की ओर तेज़ी से बढ़ने में मदद कर रही है. इस योजना का लाभ अब दूरदराज के इलाकों तक पहुंच रहा है.

योजना बनाने और काम में आएगी तेजी: राज्य में बिजली सेवाओं का प्रबंधन तीन सरकारी कंपनियों द्वारा किया जाता है जो बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण का काम करती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नया मुख्यालय भवन तीनों सरकारी बिजली कंपनियों के कार्यों को एक ही छत के नीचे लाकर उनकी दक्षता और समन्वय को बढ़ाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों कंपनियों के बीच दक्षता में सुधार और बेहतर समन्वय से न केवल ग्राहक सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच सहयोग का एक नया स्तर भी विकसित होगा.

एक छत के नीचे आएगी तीनों कंपनियां: जानकारी के मुताबिक नया बहुमंजिला संयुक्त मुख्यालय 10,017 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा. विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसमें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड और विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड के लिए तीन अलग-अलग टावर लगाए जाएंगे. 1,300 कर्मचारियों की क्षमता वाले इस भवन में 210 सीटों वाला ऑडिटोरियम, कर्मचारियों के लिए जिम, दो मंजिला बेसमेंट पार्किंग, मैकेनिकल स्टैक पार्किंग और ई-वाहन चार्जिंग प्वाइंट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी.

