ETV Bharat / state

संविदा कर्मचारियों की हड़ताल पर बिजली विभाग ने दी कड़ी चेतावनी

छत्तीसगढ़ बिजली विभाग ने कहा है कि बिना स्वीकृति अवकाश और काम बंदी पर कड़ी कार्रवाई होगी.

CHHATTISGARH ELECTRICITY DEPARTMENT
छत्तीसगढ़ बिजली विभाग (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2025 at 5:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मानव संसाधन विभाग ने संविदा कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल और सामूहिक अवकाश को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है. विभाग ने परिपत्र के माध्यम से स्पष्ट किया कि सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 6 एवं 7 के तहत हड़ताल, प्रदर्शन या बिना स्वीकृति के अवकाश पर जाना कदाचरण माना जाएगा और ऐसे मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी.

संविदा कर्मचारी संघ का आंदोलन: संविदा कर्मचारी संघ ने 1 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश, 2 अक्टूबर को कार्य बहिष्कार और 18 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है. कंपनी के परिपत्र में सभी क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशकों एवं मुख्य अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं कि आंदोलन में शामिल कर्मचारियों की सूची तैयार कर मानव संसाधन-वितरण कार्यालय रायपुर को भेजी जाए, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके.

बिजली उद्योग: अत्यावश्यक सेवा: मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि विद्युत उद्योग प्रदेश में 65 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अति आवश्यक सेवा के रूप में कार्यरत है. उन्होंने बताया कि हड़ताल या अवकाश से कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से सहयोग लेकर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की अपील की गई है.

प्रशासनिक और कानूनी तैयारी: कंपनी प्रबंधन ने कहा कि आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार के व्यवधान को रोकने और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी व्यवस्था बनाई जा रही है. कर्मचारी संघ को भी चेतावनी दी गई है कि अवैध हड़ताल या अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के विकल्प खुले हैं.

दरभा नेशनल हाईवे में ग्रामीणों का हंगामा, खराब सड़क के विरोध में चक्काजाम, अफसरों ने दिया आश्वासन
शादी में DJ बजाना पड़ा महंगा, समाज ने किया बहिष्कार, 3 साल से हुक्का पानी बंद
1 अक्टूबर से रायपुर नगर निगम में ई ऑफिस की शुरुआत, डिजिटल सिस्टम लागू , जनता को होगा फायदा

For All Latest Updates

TAGGED:

CONTRACT EMPLOYEES STRIKE CGCHHATTISGARH BIJLI HADTALसंविदा कर्मचारियों की हड़तालCSPDCL NEWSCHHATTISGARH ELECTRICITY DEPARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.