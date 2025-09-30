संविदा कर्मचारियों की हड़ताल पर बिजली विभाग ने दी कड़ी चेतावनी
छत्तीसगढ़ बिजली विभाग ने कहा है कि बिना स्वीकृति अवकाश और काम बंदी पर कड़ी कार्रवाई होगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 30, 2025 at 5:48 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मानव संसाधन विभाग ने संविदा कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल और सामूहिक अवकाश को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है. विभाग ने परिपत्र के माध्यम से स्पष्ट किया कि सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 6 एवं 7 के तहत हड़ताल, प्रदर्शन या बिना स्वीकृति के अवकाश पर जाना कदाचरण माना जाएगा और ऐसे मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी.
संविदा कर्मचारी संघ का आंदोलन: संविदा कर्मचारी संघ ने 1 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश, 2 अक्टूबर को कार्य बहिष्कार और 18 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है. कंपनी के परिपत्र में सभी क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशकों एवं मुख्य अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं कि आंदोलन में शामिल कर्मचारियों की सूची तैयार कर मानव संसाधन-वितरण कार्यालय रायपुर को भेजी जाए, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके.
बिजली उद्योग: अत्यावश्यक सेवा: मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि विद्युत उद्योग प्रदेश में 65 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अति आवश्यक सेवा के रूप में कार्यरत है. उन्होंने बताया कि हड़ताल या अवकाश से कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से सहयोग लेकर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की अपील की गई है.
प्रशासनिक और कानूनी तैयारी: कंपनी प्रबंधन ने कहा कि आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार के व्यवधान को रोकने और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी व्यवस्था बनाई जा रही है. कर्मचारी संघ को भी चेतावनी दी गई है कि अवैध हड़ताल या अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के विकल्प खुले हैं.