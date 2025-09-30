ETV Bharat / state

मांगे पूरी नहीं होने पर बिजली कर्मचारी नाराज, काम बंद, हड़ताल से करेंगे आंदोलन की शुरुआत

संविदा बिजली कर्मचारी एक और दो अक्टूबर को काम बंद हड़ताल करेंगे.

Chhattisgarh Electricity Contract Employees
संविदा बिजली कर्मचारी हड़ताल (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2025 at 6:27 PM IST

3 Min Read
कोरबा: छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ ने आंदोलन की राह पकड़ ली है. नियमित कर्मचारी भी हड़ताल पर जाने की योजना बना रहे हैं. 1 अक्टूबर से काम बंद हड़ताल से आंदोलन की शुरुआत होगी.

संगठन का कहना है कि औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए प्रबंधन के साथ लगातार पत्राचार एवं द्विपक्षीय वार्ता कर हल निकालने की कोशिश की गई है. मांगों पर ठोस एवं लिखित आश्वासन देने के बावजूद भी प्रबंधन ने मांगे पूरी नहीं की है, जिससे कर्मचारी नाराज है.

Chhattisgarh Electricity Contract Employees
बीएमसी करेगा मुख्यालय का घेराव (ETV Bharat Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ व प्रबंधन के मध्य द्विपक्षीय वार्ता बेनतीजा रहने के बाद संविदा बिजली कर्मचारी एक और दो अक्टूबर को काम बंद हड़ताल करेंगे. संगठन ने नियमितीकरण सहित चार सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है. बिजली कंपनी ने संगठन के पदाधिकारियों को द्विपक्षीय वार्ता के लिए बुलाया था. बैठक कंपनी के कार्यपालक निदेशक ओएंडएम की सभा कक्ष में आयोजित हुई. जिसमें चार सूत्रीय मांगों पर चर्चा हुई. संगठन के अनुसार कंपनी की ओर से मांगों पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला.

Chhattisgarh Electricity Contract Employees
1 और 2 अक्टूबर को कामबंद हड़ताल (ETV Bharat Chhattisgarh)

आंदोलन के पहले मांग मानने की शर्त : प्रबंधन के रवैये को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि द्वितीय चरण के आंदोलन से पहले मांगे पूरी होनी चाहिए. ऐसा नहीं होने पर में 1 और 2 अक्टूबर को कामबंद हड़ताल किया जाएगा. वितरण कंपनी के आठों क्षेत्रीय में कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता कार्यालय में सामूहिक अवकाश व राष्ट्रीय पर्व का बहिष्कार का सूचना के लिए नोटिस दिया जाएगा. इसके लिए संविदा कर्मचारी संघ ने पूरी तैयारी कर ली है. संघ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं संविदा कर्मचारी इसके लिए संविदा कर्मियों में विशेष जागरूकता अभियान चलाएंगे. मांगें पूरी न होने से संविदा कर्मियों में प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी है.

सांकेतिक कामबंद हड़ताल के बाद 18 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल किया जाएगा. संगठन के प्रमुख मांगों में नियमितीकरण सहित संविदा कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति, विद्युत व गैर विद्युत दुर्घटना समान्य मृत्यु पर 25 लाख मुआवजा के साथ त्वरित रूप से संविदा कर्मियों के परिजनों को अनुकपा नियुक्ति, मंहगाई भत्ता,राष्ट्रीय अवकाश पर कार्य के बदले अतिरिक्त वेतन की मांग शामिल है.

बीएमसी करेगा मुख्यालय का घेराव : संविदा कर्मचारियों के संगठन के अलावा बीएमएस से संबद्ध बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ 9 अक्टूबर को बिजली कंपनी मुख्यालय का घेराव करेगा. महामंत्री नवरतन बरेठ ने बताया कि संविदा मजदूर संघ भी उनका समर्थन करते हुए उनके साथ मुख्यालय घेराव आंदोलन में शामिल होंगे. बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर पहले से चरणबद्व आंदोलन कर रहा है.

