गजेंद्र यादव ने सचिन पायलट पर साधा निशाना,'पहले कांग्रेस को संभालें'

नई शिक्षा नीति के फायदे गिनाए: स्कूली शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में हुनरमन्द भी बनाया जा रहा है, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर मिल रहे हैं.

दुर्ग: छत्तीसगढ़ स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसके तहत दुर्ग स्थित शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में बृहद रोजगार मेला 2025 का आयोजन किया गया. इस मेले का शुभारम्भ स्कूली शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने किया. उन्होंने मेले में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपा.

दुर्ग में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव (ETV Bharat Chhattisgarh)

सचिन पायलट पर साधा निशाना: शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट के 18 सितंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में राजनांदगांव दौरे को लेकर निशाना साधा. गजेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपना परिवार देखना चाहिए.गजेंद्र यादव ने बिलासपुर में पांच बार के आदिवासी नेता व पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के अपमान को पूरे आदिवासी समाज का अपमान बताया.

सचिन पायलट पहले अपने परिवार को संभालें, कांग्रेस को संभालें, उनके यहां बहुत डिसप्यूट हैं. पांच बार के आदिवासी नेता का मंच पर माइक छीन लिया गया. पहले अपने परिवार को देखना चाहिए- गजेंद्र यादव, शिक्षा मंत्री

बौखलाकर शिक्षा दूत की हत्या कर रहे नक्सली: वहीं नक्सल क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा शिक्षकों की हत्या पर पूछे गए सवाल पर कहा कि सरकार 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिसकी बौखलाहट के चलते नक्सली ऐसे कृत्य को अंजाम दे रहे हैं. गजेंद्र यादव ने यह भी कहा कि नक्सली चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं ताकि उनकी अज्ञानता का फायदा उठा सकें, इसलिए शिक्षकों की हत्या की जा रही है.