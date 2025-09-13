ETV Bharat / state

गजेंद्र यादव ने सचिन पायलट पर साधा निशाना,'पहले कांग्रेस को संभालें'

मंत्री गजेंद्र यादव ने आदिवासी नेता व पूर्व मंत्री के अपमान को पूरे आदिवासी समाज का अपमान बताया.

DURG BHILAI NEWS
दुर्ग में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 13, 2025 at 7:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: छत्तीसगढ़ स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसके तहत दुर्ग स्थित शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में बृहद रोजगार मेला 2025 का आयोजन किया गया. इस मेले का शुभारम्भ स्कूली शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने किया. उन्होंने मेले में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपा.

नई शिक्षा नीति के फायदे गिनाए: स्कूली शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में हुनरमन्द भी बनाया जा रहा है, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर मिल रहे हैं.

DURG BHILAI NEWS
दुर्ग में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव (ETV Bharat Chhattisgarh)

सचिन पायलट पर साधा निशाना: शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट के 18 सितंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में राजनांदगांव दौरे को लेकर निशाना साधा. गजेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपना परिवार देखना चाहिए.गजेंद्र यादव ने बिलासपुर में पांच बार के आदिवासी नेता व पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के अपमान को पूरे आदिवासी समाज का अपमान बताया.

सचिन पायलट पहले अपने परिवार को संभालें, कांग्रेस को संभालें, उनके यहां बहुत डिसप्यूट हैं. पांच बार के आदिवासी नेता का मंच पर माइक छीन लिया गया. पहले अपने परिवार को देखना चाहिए- गजेंद्र यादव, शिक्षा मंत्री

बौखलाकर शिक्षा दूत की हत्या कर रहे नक्सली: वहीं नक्सल क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा शिक्षकों की हत्या पर पूछे गए सवाल पर कहा कि सरकार 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिसकी बौखलाहट के चलते नक्सली ऐसे कृत्य को अंजाम दे रहे हैं. गजेंद्र यादव ने यह भी कहा कि नक्सली चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं ताकि उनकी अज्ञानता का फायदा उठा सकें, इसलिए शिक्षकों की हत्या की जा रही है.

छत्तीसगढ़ के स्कूलों में जल्द बेहतर व्यवस्था, नये शिक्षा मंत्री ने किया दावा
कार्टून और क्यूट मूर्तियों पर प्रतिबंध, धमतरी में प्रशासन और दुर्गा पंडाल समितियों के बीच बनी गाइडलाइन
जीएसटी रिफॉर्म से लोगों को होगा सीधा फायदा, गब्बर सिंह टैक्स कहकर मजाक उड़ाने वालों को मिला जवाब: सीएम साय

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATTISGARH EDUCATION MINISTERGAJENDRA YADAV TARGETS SACHIN PILOTसचिन पायलट छत्तीसगढ़वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रमDURG BHILAI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.