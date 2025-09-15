ETV Bharat / state

बिल्डर को दोगुनी दर पर प्लॉट वापस खरीदने का आदेश, उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को ब्याज और हर्जाना देने का भी आदेश जारी किया है.

CHHATTISGARH CONSUMER FORUM
छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 15, 2025 at 8:00 AM IST

3 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती देते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. आयोग ने प्रदेश के एक बड़े बिल्डर को आदेशित किया है कि वे खरीदार से खरीदे गए प्लॉट को बाइबेक योजना के अंतर्गत दोगुनी कीमत पर वापस खरीदें. साथ ही ब्याज, क्षतिपूर्ति और वाद व्यय भी अदा करने का आदेश आयोग ने दिया.

खरीदार और बिल्डर के बीच हुआ था अनुबंध: मामला बैकुंठपुर जिले का है. परिवादिनी दयावती चौहान ने वर्ष 2015 में हर्षित आइकॉन सिटी में 1000 वर्गफुट का प्लॉट खरीदा था. प्लॉट खरीदने के समय बिल्डर और खरीदार के बीच एक पंजीकृत अनुबंध हुआ था, जिसमें यह शर्त दर्ज थी कि यदि खरीदार 5 वर्ष के बाद प्लॉट वापस करना चाहे तो बिल्डर उसे दोगुनी कीमत पर बाइबेक करेगा.

Chhattisgarh Consumer Commission
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग का आदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

बिल्डर ने किया वादाखिलाफी: पांच साल पूरे होने के बाद जब दयावती चौहान ने अनुबंध के अनुसार प्लॉट को वापस करने और दोगुनी कीमत प्राप्त करने की मांग की, तो सिंघानिया बिल्डकॉन के बिल्डर ने ऐसा करने से इंकार कर दिया. इससे नाराज होकर खरीदार ने पहले छत्तीसगढ़ रेरा में शिकायत दर्ज की, लेकिन रेरा ने इसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुए निरस्त कर दिया. इसके बाद मामला जिला उपभोक्ता आयोग बैकुंठपुर में प्रस्तुत हुआ, जहां से भी यह कहते हुए परिवाद खारिज कर दिया गया कि यह विवाद सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है.

छत्तीसगढ़ राज्य आयोग में अपील: इसके बाद खरीदार ने छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की. आयोग की पीठ, जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया और सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा शामिल थे, ने विस्तृत सुनवाई के बाद माना कि पंजीकृत अनुबंध में किए गए वचन से मुकरना बिल्डर की ओर से स्पष्ट रूप से अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी है. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा मामला उपभोक्ता आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है.

आयोग का आदेश:

राज्य उपभोक्ता आयोग ने अपील को स्वीकार करते हुए बिल्डर को आदेशित किया कि वे दो माह के भीतर:

1. प्लॉट को बिक्री मूल्य की दोगुनी कीमत यानी ₹10,50,000 में बाइबेक करें.
2. इस राशि पर 21 नवंबर 2023 से 6% वार्षिक ब्याज दें.
3. मानसिक और शारीरिक पीड़ा हेतु ₹35,000 क्षतिपूर्ति और ₹10,000 वाद व्यय का भुगतान करें.
4. वहीं, खरीदार को भी निर्देशित किया गया कि वे बाइबेक प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेजी सहयोग प्रदान करें.

उपभोक्ताओं के लिए राहत: इस फैसले को उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है. यह स्पष्ट करता है कि बिल्डरों द्वारा अनुबंध में किए गए वादे से पीछे हटना न केवल अनुचित व्यापार व्यवहार है बल्कि उपभोक्ता आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाला मामला भी है.

