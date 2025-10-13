ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग के सामने नहीं चली बीमा कंपनी की चाल, 29 लाख मुआवजा देने का आदेश

बीमा कंपनी की लापरवाही पर छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है.

Chhattisgarh Consumer Commission
छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 13, 2025 at 7:13 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: सूरजपुर निवासी निशांक शुक्ला के ट्रक में बीमा अवधि के दौरान बसंतपुर घाट (जिला बलरामपुर) में उतरते समय अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ. चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे वाहन को आग की लपटों में बदल दिया.ट्रक पूरी तरह जल गया और लाखों का नुकसान हो गया.

बीमा कंपनी ने दावा ठुकराया, दिया तर्क "परमिट समाप्त": परिवादी ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के समक्ष दावा पेश किया, लेकिन कंपनी ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि वाहन का नेशनल परमिट ऑथराइजेशन समाप्त हो गया था. इसके बाद परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग अंबिकापुर का दरवाजा खटखटाया.

Chhattisgarh Consumer Commission
छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग का आदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

जिला आयोग ने दी आंशिक राहत , 75% भुगतान का आदेश: जिला आयोग ने सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर आंशिक राहत दी और वाहन क्षति का 75% यानी ₹15.81 लाख भुगतान का आदेश सुनाया. लेकिन ट्रक मालिक निशांक शुक्ला ने इसे अधूरा न्याय बताते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की.

राज्य आयोग ने कहा- बीमा कंपनी की गलती, सेवा में कमी साबित: राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चैरेडिया और सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा की पीठ ने कहा- "वाहन का नेशनल परमिट छत्तीसगढ़ में वैध था. दुर्घटना भी राज्य की सीमा के भीतर हुई, इसलिए अलग से ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं थी. बीमा कंपनी ने गलत आधार पर दावा खारिज कर उपभोक्ता के साथ अन्याय किया."

Chhattisgarh Consumer Commission
छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग का आदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

राज्य आयोग का सख्त आदेश: आयोग ने जिला आयोग का आदेश संशोधित करते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि परिवादी को कुल ₹29,05,500/- (₹1,500 घटाकर) का भुगतान किया जाए. राशि पर 6% वार्षिक ब्याज (22 नवंबर 2024 से) लगाया जाएगा. 45 दिनों में भुगतान न होने पर ब्याज दर बढ़कर 8% हो जाएगी. साथ ही ₹5,000 वाद व्यय भी परिवादी को देना होगा.

उपभोक्ताओं के लिए मिसाल बना फैसला: यह निर्णय उपभोक्ताओं के हक में ऐतिहासिक माना जा रहा है. आयोग ने साफ कहा “बीमा कंपनी उपभोक्ता के साथ मनमानी नहीं कर सकती अगर वाहन संपूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है, तो बीमित राशि का पूर्ण भुगतान अनिवार्य है.”

संदेश साफ — उपभोक्ता अधिकारों से कोई खिलवाड़ नहीं!: राज्य आयोग के इस आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बीमा कंपनियां अब नियमों की आड़ में दावे खारिज नहीं कर पाएंगी. उपभोक्ता यदि ठोस तथ्य और साक्ष्य के साथ न्यायालय जाए, तो न्याय जरूर मिलेगा.

कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025: सीएम साय की नसीहत- रिपोर्ट नहीं, जमीन पर दिखे परिणाम, जनहित में लापरवाही नहीं बर्दाश्त
कलम बंद या कलमबंद साजिश?, भूपेश बघेल का तंज, बोले- फैसला लिखा रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे’
स्वास्थ्य मंत्री के पीए की पत्नी का सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन, पुलिस ने दर्ज किया केस, श्याम बिहारी ने कही बड़ी बात

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATTISGARH CONSUMER COMMISSIONछत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोगबीमा कंपनी की लापरवाहीNEGLIGENCE OF INSURANCE COMPANYCHHATTISGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.