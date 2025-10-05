ETV Bharat / state

एक करोड़ की कार निकली खराब, उपभोक्ता आयोग का फैसला, कंपनी लौटाए पूरी कीमत या दे नया वाहन

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : October 5, 2025 at 5:31 PM IST 4 Min Read