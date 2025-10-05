ETV Bharat / state

एक करोड़ की कार निकली खराब, उपभोक्ता आयोग का फैसला, कंपनी लौटाए पूरी कीमत या दे नया वाहन

रायपुर में एक कार खराबी के केस में छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग ने अहम फैसला सुनाया है.

ETV Bharat Chhattisgarh Team

October 5, 2025

रायपुर: महंगी कार की खरीदी और वाहन में निर्माण के समय से ही खराबी का केस छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग के सामने आया. इस केस में उपभोक्ता आयोग ने अहम फैसला सुनाया है. आयोग ने नई कार देने का फैसला दिया है. अगर कंपनी कार नहीं देती है तो उसे पूरी राशि ब्याज के साथ लौटाने के आदेश जारी किए गए हैं. रायपुर की शिवालिक इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा खरीदी गई एक करोड़ से अधिक कीमत की लेक्सस हाइब्रिड कार में तकनीकी खराबी मिलने पर आयोग ने यह फैसला दिया है. लगातार तकनीकी खराबी मिलने पर आयोग ने कंपनी को वाहन बदलने या पूरी राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है.

महंगी कार बनी परेशानी का सबब: रायपुर स्थित शिवालिक इंजीनियरिंग लिमिटेड ने अपने सीएमडी के व्यक्तिगत और पारिवारिक उपयोग के लिए लेक्सस हाइब्रिड कार मॉडल टीजी350एच खरीदी थी।13 अक्टूबर 2023 को ₹1,01,31,174/- का भुगतान कर यह कार ली गई थी. वाहन अपने मॉडल का छत्तीसगढ़ में पहला वाहन था, लेकिन निर्माता कंपनी और विक्रेता द्वारा आवश्यक दस्तावेज न दिए जाने के कारण वाहन का पंजीयन छह महीने तक लटका रहा. आख़िरकार पंजीयन 20 अप्रैल 2024 को हुआ — इस देरी से उपभोक्ता को मानसिक तनाव झेलना पड़ा.

शुरू से थी तकनीकी खामी, चलती गाड़ी हुई बंद: वाहन की डिलीवरी के कुछ समय बाद ही उसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम और चलते-चलते अचानक बंद हो जाने की समस्या सामने आने लगी. उपभोक्ता ने इसकी जानकारी कंपनी को दी, मगर समय पर कोई कुशल मैकेनिक नहीं भेजा गया. जब निरीक्षण हुआ, तब पाया गया कि वाहन में बैटरी और करेंट लीक की गंभीर समस्या है. वाहन को दूसरे स्रोत से जम्प स्टार्ट कर चलाया गया और सर्विस सेंटर भेजने की सलाह दी गई.

वादे के उलट भुवनेश्वर भेजी गई कार: विक्रेता कंपनी ने मरम्मत के लिए वाहन को भुवनेश्वर (ओडिशा) भेज दिया, जबकि वादा मुंबई या दिल्ली में सर्विस कराने का किया गया था. लेकिन लगभग चार माह बाद जब कार उपभोक्ता को वापस मिली, तो उसमें 6 से अधिक स्थानों पर डेंट और स्क्रैच पाए गए. इसके बावजूद वाहन की पुरानी समस्या जस की तस बनी रही. चलते-चलते कार बंद हो जाती थी, जिससे सुरक्षा पर भी खतरा था.

क्या है कंपनी का तर्क ?: सुनवाई के दौरान लेक्सस इंडिया लिमिटेड और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्रा. लि. में से केवल टोयोटा प्रतिनिधि ही उपस्थित हुआ. कंपनी ने तर्क दिया कि खरीदार एक बड़ी कंपनी है, इसलिए वह उपभोक्ता की परिभाषा में नहीं आता. साथ ही कहा कि बैटरी वारंटी में बदल दी गई थी और वाहन को सही स्थिति में वापस किया गया है, इसलिए किसी प्रकार की सेवा में कमी या अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं हुआ है.

आयोग बोला-दोष साबित हुआ, यह है निर्माणगत त्रुटि: छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया और सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा की पीठ ने कहा वाहन के पंजीयन में 6 माह की देरी कंपनी की लापरवाही से हुई. वाहन में प्रारंभ से ही निर्माणगत (Product Defect) खामी रही. करेंट लीक जैसी समस्या हाइब्रिड वाहन में गंभीर जोखिम है, जिससे चालक और यात्री दोनों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. परिवादी के पास एक स्वतंत्र सर्विस सेंटर का रिपोर्ट प्रमाण के रूप में है, जिसका विरोधी पक्ष खंडन नहीं कर सका.

आयोग का आदेश – नई कार दें या पूरी कीमत लौटाएं: आयोग ने परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया कि निर्माता और विक्रेता संयुक्त या पृथक रूप से 45 दिनों के भीतर परिवादी को समान मॉडल की नई कार दें तथा उसका पंजीयन शुल्क स्वयं वहन करें, या फिर वाहन की पूरी कीमत ₹1,01,31,174/- और पंजीयन खर्च ₹9,95,000/- 6% वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए. 45 दिनों में भुगतान नहीं करने पर ब्याज दर 9% वार्षिक होगी. इसके साथ ही मानसिक पीड़ा के लिए ₹50,000/- और वाद व्यय ₹15,000/- का भुगतान भी करें.

उपभोक्ता अधिकारों के लिए मिसाल: यह फैसला इस बात का स्पष्ट संदेश देता है कि चाहे ग्राहक व्यक्ति हो या कंपनी यदि उत्पाद में निर्माणगत दोष है तो वह उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत न्याय पाने का हकदार है.राज्य उपभोक्ता आयोग का यह आदेश महंगी गाड़ियों में तकनीकी खामियों पर कंपनियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में काफी अहम साबित हो सकता है.

PRODUCT DEFECT CASE लेक्सस इंडिया लिमिटेड टोयोटा किर्लोस्कर मोटर न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया CHHATTISGARH CONSUMER COMMISSION

