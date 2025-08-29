ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी में सियासी दांव-पेंच में कौन आगे निकल रहा है. कहां जा रही है प्रदेश की राजनीति, समझिए-

Chhattisgarh political Explainer
भाजपा की सियासी भंवर जाल में हिचकोले खाती कांग्रेस (Etv Bharat)
Published : August 29, 2025 at 6:15 PM IST

रायपुर (भूपेंद्र दुबे): छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक भंवर जाल में फंस गई है. कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस को राज्य में सुधारने के लिए जिस तरह की राजनीतिक नसीहत अपनी पार्टी और पार्टी को चलाने की गतिविधियों को लेकर दे रहे हैं भाजपा उस विभेद के राजनीति के फायदे का बड़ा आधार खड़ा कर रही है.

सबसे बड़ी बात यह है खुद कांग्रेस के कुछ नेता इस बात को मान रहे हैं कांग्रेस को बेहतर तरीके से चलाने के लिए राज्य में कमान बदलनी चाहिए, लेकिन ऐसे नेताओं की बात या तो उनकी निजी राय हो जा रही है या फिर कांग्रेस के भीतर गुटबाजी. बड़ी बात यह है कि गुटबाजी वाला यह समीकरण पार्टी के भीतर ही सवाल और जवाब बन रहा है. पार्टी के भीतर का यह विभेद भाजपा का राजनीतिक दांव पेंच का जाल बन रहा है.

बिहार और छत्तीसगढ़ का 'गणित': भाजपा के भंवर जाल में उलझी कांग्रेस की राजनीति का मौजूदा मुद्दा बिहार से भी जुड़ा है. बिहार के कांग्रेस सह प्रभारी छत्तीसगढ़ के विधायक देवेन्द्र यादव हैं. देवेंद्र यादव ने बिहार में कांग्रेस को एक जुट करने की कमान संभाल रखी है जबकि उसके तोड़ की राजनीति छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन की रणनीति है. बिहार की राजनीति में पहली बार कांग्रेस ने जिस तरह से दस्तक दी है उससे एक बात तो साफ है कि पार्टी जहां कमजोर हुई है वहां कुछ बड़ा होगा यह तय है.

Chhattisgarh political Explainer
बीजेपी VS कांग्रेस फैक्टर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2023 वाली सियासत का पहला पन्ना: 2023 वाली सियासत में छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी की दावेदारी भूपेश बघेल के आधार पर पर ही खड़ी हुई थी. नीति और रणनीति दोनों सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल की ही चल रही थी. चुनाव से चार महीने पहले की बात करें तो जो हालात थे, उससे एक बात बिल्कुल साफ दिख रही थी कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी तय हैं. लेकिन परिणाम बीजेपी के खाते में चला गया.

कांग्रेस नेता 2023 में हार की वजह कांग्रेस की गुटबाजी को बताते हैं. एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी ही नहीं. हालांकि कांग्रेस के भीतर सरगुजा और दुर्ग संभाग के विभेद वाली राजनीति की खाई पटी ही नहीं और नुकसान पार्टी का हो गया. सरगुजा और दुर्ग के विभेद वाली राजनीति का अध्याय खत्म ही नहीं हुआ. दुर्ग और सरगुजा संभाग के जिस विभेद का नुकसान कांग्रेस को हुआ था भाजपा ने इसके लिए सटीक रणनीति बना ली और उसी के आधार पर काम भी कर दिया. सरगूजा को लेकर कांग्रेस ने 2023 की राजनीति को लिए जो रणनीति अपनाई वह कांग्रेस के लिए ही घातक निकली और विपक्ष उसका पूरा फायदा ले गया.

Chhattisgarh political Explainer
छत्तीसगढ़ में संभागवार OBC की जनसंख्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीजेपी की गोलबंदी: कहते हैं दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जो रास्ता है वह बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर जाता है. हालांकि अभी कांग्रेस की आलाकमान वाली इकाई बिहार में ही सरकार बनाने की लडाई लड़ रही है. इधर कांग्रेस के आंतरिक समीक्षा में यह बात आ रही है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का रास्ता सरगुजा से होकर जाता है. राजनीति में एक नई कहानी विष्णु देव मंत्रिमंडल में देख लिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में मजबूत सरकार बनाने का रास्ता सरगुजा संभाग से आया है.

सरगुजा 'सेंटर पॉइंट': छत्तीसगढ़ में चल रही बीजेपी की सरकार में सरगुजा संभाग में अकेले 5 मंत्री हैं. मुख्यमंत्री भी सरगुजा संभाग से ही आते हैं. लेकिन कांग्रेस को देखा जाए तो सरगुजा संभाग के सबसे कद्दावर नेता या यूं कहा जाए की 2018 में कांग्रेस को सत्ता में लाने के बड़े रणनीतिकार माने जाने वाले टीएस सिंह देव आज कांग्रेस के अपनी लड़ाई वाली राजनीति के कारण किनारे खड़े हैं.

क्षेत्रीय और जातीय गोलबंदी में भाजपा बनाम कांग्रेस: छत्तीसगढ़ में वोट बैंक के लिहाज से कांग्रेस ने बीजेपी के सामने ओबीसी और आदिवासी का एक बड़ा कार्ड रखा था. ओबीसी के बड़े नेता के तौर पर भूपेश बघेल को सामने रख दिया था. आदिवासी के बड़े नेता के तौर पर दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रख दिया था. साहू समाज के बाद छत्तीसगढ़ में ओबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक हैं जिस कारण भूपेश बघेल चेहरे के नाम पर भाजपा के सामने ज्यादा कद्दावर दिख रहे थे.

आदिवासी राज्य होने के नाते दीपक बैज को प्रदेश की कमान दी गई ताकि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साध लिया जाए लेकिन बीजेपी ने इसका भी तोड़ निकाल दिया. आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष का उत्तर आदिवासी को राज्य का मुखिया बना दिया. ओबीसी वोट बैंक के तोड़ के लिए 7 ओबीसी मंत्रियों को साय कैबिनेट में लाकर शामिल कर दिया.

Chhattisgarh political Explainer
छत्तीसगढ़ में जिलेवार OBC की जनसंख्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस के लिए चक्रव्यूह: अब कांग्रेस इसका क्या तोड़ निकालेगी यह कांग्रेस के लिए चक्रव्यूह जैसा बन गया है. भूपेश बघेल की सरकार में भी 7 ओबीसी मंत्री नहीं थे. वोट बैंक की जातीय गोलबंदी वाली सियासत में भी बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ रही है. क्षेत्रीय राजनीति में बड़े नेताओं की दखल इस आधार पर कमजोर है क्योंकि आज भी सचिन पायलट की बैठक में तक झगड़े आम हो जाते हैं. राजनीति के घरेलू झंझावत से कांग्रेस बाहर नहीं निकल पा रही है, और बाहर से जीत करके जिस चीज को पार्टी के भीतर लाना है उसमें हार वाली कहानी को कम करने में कांग्रेस फिलहाल फेल ही दिख रही है.

दुर्ग में दखल और दबदबा: दुर्ग संभाग 2018 के बाद कांग्रेस के लिए नए सत्ता समीकरण की रणनीति का आधार बन रहा था. कांग्रेस के सीएम दुर्ग से थे. हालांकि भूपेश बघेल और विजय बघेल वाली राजनीति भाजपा और कांग्रेस करती रही. ओबीसी वोट में भूपेश फैक्टर का दखल बड़ा था. बीजेपी के लिए यह चिंता भी थी कि जाति के चेहरे वाली राजनीति में भूपेश भारी पड़ रहे हैं. 2023 में बदले राजनीति हालात में ओबीसी वोट पर पकड़ और कब्जे को लेकर बीजेपी ने उससे बड़ी चाल चल दी.

ओबीसी कोटे से 7 मंत्री देकर भागीदारी और हिस्सेदारी की नई कहानी सामने रख दी. बीजेपी ने अपने संगठन में जिस का संतुलन किया है वह भी क्षेत्रीय आधार पर ठीक है. साय मंत्रिमंडल विस्तार में दुर्ग से गजेन्द्र यादव को मंत्री बनाकर बीजेपी में जिले में ओबीसी वोट बैंक के समीकरण में अपनी राजनीतिक दखल वाली सेंधमारी कर दी है.

दुर्ग से कांग्रेस के वर्तमान राजनीति की बात की जाए तो दुर्ग छत्तीसगढ़ राजनीति में ही केवल सिमटा नहीं है. भूपेश बघेल को कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्व में ले गई है जबकि राहुल गांधी के लिए चुनौती बने बिहार के सह प्रभारी की जिम्मेदारी भी दुर्ग से कांग्रेस के देवेंद्र यादव को दी गई है. राहुल गांधी जिस तरह से बिहार में जुडे हैं उसकी बड़ी रणनीति देवेंद्र के जिम्मे है लेकिन दुर्ग का किला बचा पाने वाली रणनीति में फिलहाल कांग्रेस बीजेपी के मजबूत चुनौती नहीं दे पा रही है.

छत्तीसगढ़ में ओबीसी वाली राजनीति दलों को कई पैमाने पर जाति वाली सियासत में उलझा भी देती है. दरअसल ओबीसी सियासत का बड़ा कार्ड भूपेश बघेल ने अपने शासन काल में खेला था. ओबीसी की गणना का काम छत्तीसगढ़ में शुरु करवा दिया गया था. जिसकी रिपोर्ट कांग्रेस की राजनीति को तय करती लेकिन उसका आधार भाजपा ने खड़ा कर लिया.

Chhattisgarh political Explainer
छत्तीसगढ़ में जिलेवार OBC की जनसंख्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ओबीसी को लेकर भूपेश का आकलन आयोग- कांग्रेस की सरकार के रहते भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ क्वांटिफायबल डाटा आयोग से छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मोबाइल एप पर सर्वे किया गया था. इसके लिए चिप्स (छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी) ने सीजीक्यूडीसी नाम से मोबाइल एप तैयार किया था. इसकी रिपोर्ट में जो बाते सामने आई उसका उपयोग भाजपा ने साय मंत्रिमंडल में 7 ओबीसी मंत्री रखकर किया है. आंक़डे में यह बात सामने आई थी कि किस संभाग में कितने ओबीसी हैं.

बीजेपी का फैक्टर- कांग्रेस के ओबीसी वोट बैंक को भाजपा ने बड़े धीरे से अपने तरफ कर लिया. विष्णु देव के कैबिनेट में 7 ओबीसी मंत्रियों को शामिल करके भूपेश बघेल का तोड़ निकाल दिया. आदिवासी वोट बैंक पर उनकी पकड़ न बने तो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए पहले आदिवासी मुख्यमंत्री देकर के इतिहास बना दिया. अब दोनों स्थितियों में कांग्रेस इसे लड़ेगी. यह बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के पास जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वह ओबीसी का है. यह वोट बैंक भूपेश बघेल के नाम पर है. आदिवासी वोट बैंक बिखर इसलिए जाएगा कि अगर भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आदिवासी वाला कार्ड भाजपा फिर से सामने रख देगी. आदिवासी राज्य में ओबीसी का मुख्यमंत्री क्यों. कांग्रेस निकाले कैसे इसका कोई बड़ा रास्ता नहीं दिख रहा है.

अध्यक्ष बस्तर के- बात संभाग वार कर ले तो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों के प्रदेश अध्यक्ष बस्तर संभाग से हैं. लेकिन बस्तर की सभी सीटे जीत करके बीजेपी अगली पंक्ति में बैठी है. 2024 में एक और बड़ा परिणाम आया कि 2019 में जिस बस्तर सीट को बीजेपी हार गई थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे जीत गई. अब उसमें लोकसभा चुनाव में दीपक बैज को टिकट नहीं देकर उम्मीदवार बदल दिया. अब बीजेपी से जीतने के लिए जिस रणनीति को कांग्रेस लेकर के आई उसमें कौन-कौन से ऐसे पहलू होंगे जो उनकी जीत सकते हैं यह कई चीजें सवालों में है.

Chhattisgarh political Explainer
दीपक बैज ने क्या कहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनता ही मालिक- पार्टी, संगठन और राजनीति को लेकर भाजपा की इस चुनौती को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कोई चुनौती नहीं मानते. ईटीवी भारत से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हम लोग संगठन को तैयार कर रहे हैं. जीत हार जनता तय करती है. जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ताना बाना 15 साल तक राज्य में चली भाजपा सरकार ने बना रखा था. बीजेपी की तीन बार लगातार सरकार रही लेकिन जनता ने सारे समीकरण और ताने बाने बेकार कर दिए.

उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपनी सरकार में आरक्षण के कैप को आगे बढ़ाया था. काम तो किया गया लेकिन कुछ कमी रही जिस कारण हम सरकार नहीं बना पाए लेकिन हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं. जनता के हितों को लेकर हम लड़ाई लड़ते थे, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे. दीपक बैज ने कहा कि कोई भी पार्टी सिर्फ जाति की राजनीति को लेकर सरकार नहीं चला सकती. एक सामंजस्य जरूर सरकार और समाज के समीकरण का होता है लेकिन वह केवल जाति पर होता है यह सही नहीं है. कांग्रेस ऐसी किसी राजनीति को नहीं करती और भाजपा इससे अलग नहीं जाती है यह भी सही है.

Chhattisgarh political Explainer
संतोष पांडेय ने क्या कहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जमीन और जनाधार दोनो खो चुकी है कांग्रेस- संतोष पांडे: राजनांदगांव से भाजपा के सांसद और बीजेपी के छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडे ने कहा कि जनता का पूरा जनाधार ही कांग्रेस छत्तीसगढ़ में खो चुकी है. यह उत्तर उनका इसलिए भी है कि दीपक बैज ने कहा था कि बीजेपी में दो नेता हैं जो नेता बनते हैं. इसके उत्तर में संतोष पांडे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठाकर के देख लीजिए तो इनके यहां जो नेता रहे हैं वही नेता बनाते थे. राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत के झगड़े को देख लीजिए या फिर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव के बीच हुए विवाद को देख लीजिए. सत्ता आते ही विवादों की ये ऐसी पृष्ठ खड़ी करते हैं और घोटाले की ऐसी लाइन लगते हैं कि जनता ही ठगी महसूस करती है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अब छत्तीसगढ़ में कोई जनमत या जनाधार नहीं बचा है . यह कांग्रेस को फिर से विचार कर लेना चाहिए बीजेपी कहां है उसकी सीट संख्या लोकसभा में पहुंचे सांसद और मिले वोट प्रतिशत का गणना स्वयं वह कर ले. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुछ नेता सिर्फ अपने फायदे के लिए राजनीति किए हैं और उसके परिणाम में क्या आया है कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे नेता उसके उदाहरण हैं. भाजपा ने स्वच्छ और पारदर्शी राजनीति की है और यही वजह है कि जनता ने इतना बड़ा जनमत दे दिया है कि कांग्रेस की पूरी नाव ही डूब गई है. भाजपा ने जनता से जो वादा किया उसे पूरा करने का काम कर रही है. कांग्रेस ने जो किया है उसे पूरा करने का काम कानून कर रहा है यह अंतर हममें और कांग्रेस में है.

