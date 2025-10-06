छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री साय ने दिया न्योता
मुख्यमंत्रीविष्णु देव साय ने नई दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन से सौजन्य भेंट की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 6, 2025 at 6:46 PM IST
नई दिल्ली / रायपुर: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं. यहां उन्होंने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की. मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में शामिल होने के लिए उप राष्ट्रपति को न्योता दिया.
समापन समारोह में शामिल होंगे: मुख्यमंत्री साय ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि, रजत जयंती वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर 5 नवम्बर को नया रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह में शामिल होने के लिए उन्हें सादर आमंत्रित किया है. उपराष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ आगमन की सहमति भी दी है.
आज नई दिल्ली में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन जी से सौजन्य भेंट की।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 6, 2025
माननीय उपराष्ट्रपति जी ने… pic.twitter.com/uXnK1bZly6
यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव, सम्मान और अपार हर्ष का विषय है कि देश के माननीय उपराष्ट्रपति अपनी गरिमामयी उपस्थिति से राज्योत्सव के समापन समारोह को अविस्मरणीय बनाएंगे- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
राष्ट्रपति और रक्षामंत्री से भी मुलाकात: दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिले हैं. उन्होंने राष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की रजत जयंती वर्ष की जानकारी दी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी रजत जयंती वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं. बताया जा रहा है कि, राष्ट्रपति 15 नवंबर को आदिवासी दिवस के दिन छत्तीसगढ़ आ सकती हैं. वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है.
रक्षा मंत्री से की प्रमुख मांग: मुख्यमंत्री ने राजनाथ सिंह को अवगत कराया कि बिलासपुर में रक्षा मंत्रालय की भूमि है. इस भूमि को उन्होंने बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यहां रक्षा क्षेत्र से संबंधित विकासात्मक कार्य भी शुरू करने का आग्रह किया है.