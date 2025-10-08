ETV Bharat / state

बच्चों के खेल मैदानों से हटेगा अतिक्रमण, आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने लिया संज्ञान, बदहाली पर जताई नाराजगी

बच्चों के अधिकारों पर एक्शन मोड में डॉ. वर्णिका शर्मा, मैदानों और स्वास्थ्य केंद्रों की हकीकत देख भड़कीं. खुद कर रहीं जिलों का निरीक्षण.

child Rights Commission Vernika Sharma Action
बच्चों के खेल मैदानों से हटेगा अतिक्रमण, आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने लिया संज्ञान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 8, 2025 at 8:57 PM IST

2 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा बच्चों के अधिकारों को लेकर सख्त एक्शन मोड में हैं. सुरक्षित खेल मैदान उपलब्ध कराने और अतिक्रमण हटाने की अनुशंसा के बाद अब उन्होंने स्वयं जिलों का दौरा शुरू किया है. सक्ती ज़िले के निरीक्षण में मैदानों और स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली सामने आने पर उन्होंने तत्काल सुधार के निर्देश दिए और दो मामलों में खुद संज्ञान लेकर केस दर्ज किया है.

मैदानों में अंधेरा, गंदगी और नशे का ठिकाना: सक्ती जिले के चंद्रपुर में स्थानीय खेल मैदान का निरीक्षण करते हुए डॉ. शर्मा ने पाया कि मैदान में न तो प्रकाश व्यवस्था है, न समतल भूमि. स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बताया कि अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोग मैदान का इस्तेमाल नशे और वाहन पार्किंग के लिए करते हैं. इस पर अध्यक्ष ने राजस्व विभाग के अमले को तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए और बच्चों के लिए साफ-सुथरा एवं सुरक्षित मैदान जल्द उपलब्ध कराने को कहा.

मैदानों और स्वास्थ्य केंद्रों की हकीकत देख भड़कीं बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वास्थ्य केंद्र में बदहाली: चंद्रपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान आयोग अध्यक्ष ने गंदगी, स्वच्छ पेयजल की कमी, स्टाफ की गैर मौजूदगी और प्रसूति कक्ष की दुर्दशा पर नाराज़गी जताई. उन्होंने पाया कि गद्दे गीले हैं और चादरें गंदी हैं. इस पर डॉ. शर्मा ने संज्ञान लेते हुए प्रकरण नंबर 1388 और 1389/2025 दर्ज किया है.

GPM में भी अतिक्रमण पर संज्ञान: इसी प्रकार ग्राम अमरपुर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में बच्चों के खेल मैदान पर अतिक्रमण की शिकायत मिली. इस पर आयोग ने प्रकरण नंबर 1370/2025 दर्ज कर जिला प्रशासन को तत्काल रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

हम हर बच्चे को उसका खेल मैदान दिलवाने के लिए हर संभव और कठोर प्रयास करेंगे. खुले मैदान बच्चों को मोबाइल की लत से दूर करने का सबसे अच्छा उपाय हैं.- डॉ. वर्णिका शर्मा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष

बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए सख्त कदम: डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खुले मैदान उनका मौलिक अधिकार है.

CHILD RIGHTS COMMISSIONDR VARNIKA SHARMAबाल अधिकार संरक्षण आयोगअध्यक्ष डॉ वर्णिका शर्माVERNIKA SHARMA ACTION

