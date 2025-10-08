ETV Bharat / state

बच्चों के खेल मैदानों से हटेगा अतिक्रमण, आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने लिया संज्ञान, बदहाली पर जताई नाराजगी

बच्चों के खेल मैदानों से हटेगा अतिक्रमण, आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने लिया संज्ञान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : October 8, 2025 at 8:57 PM IST 2 Min Read