छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट में 3,119 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव, 7000 से अधिक रोजगार के अवसर बनेंगे

रायपुर: बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय केयर कनेक्ट प्रोग्राम में शामिल हुए. सीएम ने कहा कि हम स्वास्थ्य, वेलनेस और पर्यटन के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं. नए निवेशों के जरिए इस क्षेत्र में क्रांति लाने का काम कर रहे हैं. सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास को रफ्तार देने के लिए 3,119 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है. इस निवेश से 7000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे. साय ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ में 3,119 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव: छत्तीसगढ़ अब केवल कोर सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में यह वेलनेस, हेल्थकेयर और पर्यटन के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय पहचान बनाएगा. ये बातें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को ओमाया गार्डन, रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट कार्यक्रम में कही. साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लागू जीएसटी 2.0 ने अर्थव्यवस्था को सरलता, पारदर्शिता और तेजी की दिशा में आगे बढ़ाया है. इस सुधार ने निवेशकों और उद्यमियों के लिए अभूतपूर्व अवसर खोले हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विज़न के साथ कदमताल करते हुए प्रदेश सरकार ने विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य को साकार करने के लिए पिछले डेढ़ वर्ष में 350 से अधिक सुधार लागू किए जा चुके हैं. अब हम इज ऑफ डूइंग बिज़नेस से आगे बढ़कर स्पीड आफ डूइंग बिज़नेस के युग में प्रवेश कर चुके हैं: विष्णु देव साय, सीएम

नई औद्योगिक नीति की तारीफ: साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति छत्तीसगढ़ की प्रगति की आधारशिला है. इसी नीति ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है और यही कारण है कि मात्र एक वर्ष के भीतर प्रदेश को लगभग 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले. इन प्रस्तावों से लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और सेवा क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट में अस्पतालों और हेल्थकेयर क्षेत्र में 11 बड़े प्रस्ताव सामने आए हैं. इनमें रायपुर का गिन्नी देवी गोयल मणिपाल हॉस्पिटल (500 बेड), नीरगंगा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (450 बेड), बॉम्बे हॉस्पिटल (300 बेड) और मां पद्मावती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (750 बेड) जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल है. स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कुल मिलाकर 2,466 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित है, जिससे लगभग 6,000 नए रोजगार के मौके बनेंगे.

मेडिसिटी से बनेगा मेडिकल हब: साय ने कहा कि नवा रायपुर में विकसित हो रहा मेडिसिटी छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर का बड़ा मेडिकल हब बनाएगा. प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों से भी यहां मरीज आते हैं. मेडिसिटी के निर्माण से स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी और विश्वस्तरीय सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं लोगों को मिल सकेगी. सीएम ने कहा कि फार्मा सेक्टर में भी निवेश की अपार संभावनाएं हैं. सरकार फार्मा हब तैयार कर रही है, जहां एक ही स्थान पर अनेक फार्मा इंडस्ट्री बनेगी. इससे प्रदेश में दवा उद्योग को नई दिशा मिलेगी और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के लिए आवश्यक दवाओं की आसान आपूर्ति तय होगी.

होटल और पर्यटन क्षेत्र में निवेश: मुख्यमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और जैव विविधता पर्यटन उद्योग के लिए अपार अवसर हैं. कार्यक्रम में होटल और पर्यटन क्षेत्र से भी 652 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. इनमें वेस्टिन होटल रायपुर (212.7 करोड़ रुपये), होटल जिंजर, इन्फेरियन होटल एंड रिसॉर्ट, अम्यूजोरामा अम्यूज़मेंट पार्क एंड होटल जैसे बड़े नाम शामिल हैं.