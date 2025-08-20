ETV Bharat / state

भाजपा का नया मॉडल, छत्तीसगढ़ में पहली बार 14 मंत्री, जातीय-क्षेत्रीय समीकरण, किसके-कौन से विभाग कटे, जानिए सबकुछ - CABINET EXPANSION EXPLAINER

छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है. इसमें वर्ग, जातीय, क्षेत्रीय सभी समीकरण का ध्यान रखा गया है. जानिए इस रिपोर्ट में-

Cabinet Expansion Explainer
भाजपा का नया मॉडल, छत्तीसगढ़ में पहली बार 14 मंत्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 20, 2025 at 6:28 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 7:05 PM IST

छत्तीसगढ़ में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लंबे इंतजार के बाद आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया. 20 अगस्त को तीन नए विधायकों को मंत्री पद के शपथ दिलाई गई. इसके साथ ही पहली बार छत्तीसगढ़ में कुल मंत्रियों की संख्या 14 हो गई है. 14 मंत्रियों को बनाने के कयास हरियाणा मॉडल के रूप में पहले से लग रहे थे. इन कयासों पर भी विराम लग गया.

इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे मंत्रिमंडल की संरचना, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के साथ पुराने और नए मंत्रिमंडल में फर्क-

भाजपा का नया मॉडल, छत्तीसगढ़ में पहली बार 14 मंत्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऐतिहासिक क्यों है ये विस्तार: जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है यह विस्तार छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार कई नई चीजों को जोड़ गया है. दिसंबर 2023 में भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री विष्णु देव के नेतृत्व में बनी थी जिसमें कुल 11 मंत्री शामिल हुए थे तब से यह सरकार 11 मंत्रियों के साथ चल रही थी. 2018 से 2023 तक चली भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में कुल 13 मंत्री ही थी.

उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रही और लगातार तीन बार डॉ रमन सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तब भी कुल 13 मंत्री रहे. छत्तीसगढ़ बंटवारे के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि, किसी कैबिनेट में 14 मंत्री शामिल हुए हैं. 20 अगस्त 2025 छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में नए कैबिनेट संरचना का एक नया अध्याय भी जोड़ दिया है.

अब क्षेत्रीय समीकरण समझिए: विस्तार से पहले संभाग के अनुसार देखा जाए तो सरगुजा संभाग से कुल पांच मंत्री मुख्यमंत्री सहित शामिल हैं. अब अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल भी शामिल हो गए हैं. दुर्ग संभाग से पहले 2 ही मंत्री थे अब गजेंद्र यादव भी शामिल हो गए हैं. रायपुर संभाग से पहले एक ही मंत्री थे अब खुशवंत साहेब के साथ 2 हो गए हैं.

Cabinet Expansion Explainer
भाजपा का नया मॉडल, छत्तीसगढ़ में पहली बार 14 मंत्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरगुजा संभाग से ये मंत्री

  • मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
  • लक्ष्मी राजवाड़े
  • राम विचार नेताम
  • श्याम बिहारी जायसवाल
  • राजेश अग्रवाल (नए)

बिलासपुर संभाग से ये मंत्री

  • उपमुख्यमंत्री अरुण साव
  • लखन लाल देवांगन
  • ओपी चौधरी

दुर्ग संभाग

  • उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
  • दयाल दास बघेल
  • गजेंद्र यादव (नए)

रायपुर संभाग

  • टंकाराम वर्मा
  • गुरु खुशवंत साहेब (नए)

बस्तर संभाग

  • केदार कश्यप

अब जातीय समीकरण जानिए: 14 मंत्रियों की बात की जाए तो सरकार ने सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के मंत्रियों को तरजीह दी है. वर्तमान समय में इस कैबिनेट में कुल 7 मंत्री ओबीसी समुदाय के हैं. वहीं दूसरे नंबर पर ST समाज से 3 मंत्री विष्णुदेव कैबिनेट में हैं. जबकि एससी और सामान्य वर्ग से 2-2 मंत्री शामिल हैं.

तीन की तिकड़ी: नए मंत्रिमंडल में राजेश अग्रवाल को लेकर बात करें तो, बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद वैश्य समाज का नेतृत्व किसी नेता को मंत्रिमंडल में लाकर देना था. राजेश अग्रवाल को वैश्य समाज से जोड़ा गया है. उनकी सबसे बड़ी खूबी यह भी है कि इन्हें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कद्दावर नेता और उपमुख्यमंत्री रहे टीएस सिंहदेव को हराने का फायदा दिया गया है.

गजेंद्र यादव को दुर्ग से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. जातीय समीकरण का पैरामीटर यहां साधने की कोशिश की गई है. माना यह भी जा रहा है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में यादव फैक्टर को देखते हुए गजेंद्र यादव को मंत्री बनाया गया है. इसके पीछे के कारण को इसलिए भी माना जा रहा है कि कांग्रेस ने दुर्ग से देवेंद्र यादव को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाया है.

ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरफ से एक यादव नेतृत्व दुर्ग से देना चाहती है, ताकि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ ही इस वोट बैंक को भी अपने खाते में लाया जाए. साथ ही अगर दुर्ग की बात की जाए तो दुर्ग में आदिवासी वोट बैंक ज्यादा है. दूसरी रणनीति के तहत समझा जाए तो साहू समाज के बाद राज्य में यादव की संख्या सबसे अधिक है इस समीकरण को साधने के लिए गजेंद्र यादव को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है.

गुरु खुशवंत साहेब सतनामी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं और उनके पिता सतनामी समाज के सबसे बड़े गुरु हैं. दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी है कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को भी शामिल करना है ताकि भाजपा के यंग इंडिया फॉर्मूले को भी आगे रखा जा सके. गुरु खुशवंत साहेब युवा नेता है जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. जिससे भारतीय जनता पार्टी युवाओं को भी अपने साथ जोड़ना चाहती है.

दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सतनामी समाज को लेकर जिस तरह का वोट बैंक कांग्रेस के पास है उसे भी भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ खींचना चाह रही है. खास तौर से बलौदा बाजार में सतनामी समाज को लेकर के जिस तरह की घटना हुई थी इसमें डीएम और एसपी कार्यालय को आग लगा दिया गया था. कहा यह जा रहा था कि उसका नेतृत्व देवेंद्र यादव ने किया था. उसके बाद सतनामी समाज का वोट कांग्रेस के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ माना जाता था उसे भी साधने की एक बड़ी कोशिश बीजेपी ने की है.

Cabinet Expansion Explainer
विस्तार से पहले इस तरह था मंत्रिमंडल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विभागों का फेरबदल समझिए: मुख्यमंत्री के पास जो विभाग थे उसमें से कुछ विभाग राजेश अग्रवाल को दिए गए. वहीं स्कूली शिक्षा विभाग बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री के पास था जो गजेंद्र यादव को दिया गया. साथ ही विधि एवं विधायी कार्य उप मुख्यमंत्री अरुण साव के पास था, वो भी गजेंद्र यादव को मिला. वहीं गुरु खुशवंत साहेब को 3 मंत्रियों के विभाग मिले हैं. तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के पास थे. अनुसूचित जाति विकास राम विचार नेताम के पास था और कौशल विकास खुद मुख्यमंत्री के पास था.

सीएम ने दी बधाई- मुख्यमंत्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त मंत्रीगण अपनी समर्पित निष्ठा और कार्यकुशलता के साथ जनसेवा के लिए पूर्ण तत्परता से कार्य करेंगे. छत्तीसगढ़ राज्य को विकास और सुशासन की दिशा में नए आयाम प्रदान करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि, राज्य सरकार सामूहिक सहयोग और प्रतिबद्धता के बल पर जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी.

साय कैबिनेट के नए मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी, सीएम और डिप्टी सीएम के कम हुए विभाग, ये है विष्णुदेव की नई टीम
साय मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, सीनियर्स के रोष का कांग्रेस को मिलेगा फायदा
अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल बने मंत्री, जश्न में डूबा सरगुजा

