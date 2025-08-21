सरगुजा: विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल विस्तार इस समय चर्चा में है. तीन नए मंत्री बनाए गए. अब कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 14 हो गई है. मंत्रिमंडल विस्तार में खास बात ये है कि तीनों मंत्री साल 2023 का विधानसभा चुनाव जीतकर पहली बार बीजेपी से विधायक बने.

अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल को पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री बनाया गया.

गजेंद्र यादव स्कूल शिक्षा मंत्री और गुरु खुशवंत साहब को कौशल विकास विभाग की जिम्म्मेदारी दी गई.

राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ये पूरी तरह बदलाव के संकेत है.

सरगुजा के वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक सुधीर पांडेय ने ETV भारत से बात की और बताया कि बीजेपी में बड़े बड़े चेहरे होने के बावजूद भी बिल्कुल ही नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई.

विधानसभा चुनाव 2023 से भाजपा ने बदला ट्रेंड: सुधीर पांडेय ने बताया "भाजपा ने तीन बार अपने निर्णय से बड़ा झटका दिया है. पहली बार संगठन के विरोध या संगठन की मर्जी के खिलाफ कई सारे नए प्रत्याशी विधानसभा चुनाव 2023 में उतारे गए. छत्तीसगढ़ के लगभग सभी संभागों में जहां जहां पर मठाधीश नेता थे, उनकी जगह पर नए लोगों को चुनाव में उतारा गया और विधायक बनाया गया. दूसरी बार जब सरकार बनी तो दो तीन वरिष्ठ नेताओं को छोड़कर नए चेहरे मंत्रिमंडल में लाए गए. तीसरी बार अब मंत्रिमंडल विस्तार में भी भाजपा ने बड़ा झटका दिया."

"नए चेहरों को उतारकर पार्टी की नई पीढ़ी तैयार कर रही भाजपा": राजनीतिक विश्लेषक सुधीर पांडेय ने आगे बताया छत्तीसगढ़ भाजपा में कई ऐसे बड़े और जानेमाने चेहरे थे, जैसे राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक. इनमे से किसी की भी मंत्री बनने की संभावना थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. ये बदलाव करके भाजपा ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अब वो छत्तीसगढ़ में मध्यप्रदेश और राजस्थान के समान चेहरे बदलेंगे. चेहरा बदलकर अगली पीढ़ी तैयार करेंगे.

गजेंद्र यादव को इसलिए बनाया गया मंत्री: सुधीर पांडेय कहते हैं "अगर हम जिला वार समीक्षा करें तो ये साफ साफ संकेत है कि अजय चंद्राकर को मंत्री पद नहीं देना था इसलिए दुर्ग से पूर्व मंत्री के बेटे गजेंद्र यादव को स्थान दिया गया. वो आरएसएस की पसंद भी थे और दुर्ग में नए नेतृत्व के लिए, खासकर दुर्ग में कांग्रेस के बढ़े हुए कद को जातिगत आधार पर कम करने के लिए यादव सामज को प्रतिनिधित्व दिया गया."

गुरु खुशवंत साहेब को इसलिए दिया मंत्री पद: "गुरु खुशवंत साहेब सतनामी समाज का नेतृत्व करते हैं. युवा और नई पीढ़ी को अपने साथ लेकर चल रहे हैं. इससे माना जा रहा है कि तनामी समाज और युवा वोटर जो बसपा या भीम आर्मी की तरफ जा रहे है उनको रोकने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है."

राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाने के पीछे ये समीकरण: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुधीर पांडेय बताते हैं " पहली समीकरण ये है कि राजेश अग्रवाल ने अंबिकापुर में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को जब से चुनाव में हराया है तब से उन्हें मंत्री बनाने की मांग उठ रही थी. इसके साथ साथ सरगुजा में शक्ति संतुलन के लिए भी उनको मंत्री बनाया गया है. क्योंकि बाकी के संभाग में जो मंत्री है रामविचार नेताम, श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी राजवाड़े, वो अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय है. लेकिन सरगुजा में कांग्रेस के गढ़ और जिनको अजेय मना जाता था उनको हराने के बाद भी नेतृत्व नहीं दिया जा रहा. दूसरा ये कि बीजेपी को अग्रवाल समाज से एक मंत्री बनाना था. हालांकि बिलासपुर के अमर अग्रवाल इसके प्रबल दावेदार थे लेकिन मुख्यमंत्री की पसंद के बाद भी हाई कमान ने उन्हें नकारा और अग्रवाल समाज के प्रतिनिधि के रूप में राजेश अग्रवाल को चुना."