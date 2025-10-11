ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में रिश्वत का खुलासा: ACB ने सरकारी अधिकारियों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार

रायपुर: छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को दो अलग-अलग मामलों में अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. बिलासपुर में आदिम जाति कल्याण विभाग के एक बाबू और सूरजपुर जिले के महामाया शक्कर कारखाने के असिस्टेंट इंजीनियर पर आरोप हैं कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर आम लोगों से अवैध वसूली की.

बिलासपुर में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के नाम पर रिश्वत: बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र में एसीबी ने आदिम जाति कल्याण विभाग के बाबू मनोज तोंडेकर को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. आरोपी बाबू, युवक से अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाली राशि जारी करने के बदले पैसे मांग रहा था.

युवक ने लंबे समय तक दफ्तर के चक्कर लगाने के बाद एसीबी को शिकायत की. शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई और मनोज तोंडेकर को नेहरू चौक स्थित कंपोजिट बिल्डिंग में 10 हजार रुपए लेते ही गिरफ्तार कर लिया. बाबू के कब्जे से रिश्वत की रकम बरामद कर पूछताछ जारी है. प्रारंभिक जांच में पता चला कि बाबू लंबे समय से इसी तरह लोगों को परेशान कर अवैध वसूली करता था.