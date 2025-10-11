ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में रिश्वत का खुलासा: ACB ने सरकारी अधिकारियों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार

बिलासपुर और सूरजपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये कार्रवाई की है.

CHHATTISGARH BRIBERY
छत्तीसगढ़ रिश्वत (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 11, 2025 at 7:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को दो अलग-अलग मामलों में अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. बिलासपुर में आदिम जाति कल्याण विभाग के एक बाबू और सूरजपुर जिले के महामाया शक्कर कारखाने के असिस्टेंट इंजीनियर पर आरोप हैं कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर आम लोगों से अवैध वसूली की.

बिलासपुर में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के नाम पर रिश्वत: बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र में एसीबी ने आदिम जाति कल्याण विभाग के बाबू मनोज तोंडेकर को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. आरोपी बाबू, युवक से अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाली राशि जारी करने के बदले पैसे मांग रहा था.

युवक ने लंबे समय तक दफ्तर के चक्कर लगाने के बाद एसीबी को शिकायत की. शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई और मनोज तोंडेकर को नेहरू चौक स्थित कंपोजिट बिल्डिंग में 10 हजार रुपए लेते ही गिरफ्तार कर लिया. बाबू के कब्जे से रिश्वत की रकम बरामद कर पूछताछ जारी है. प्रारंभिक जांच में पता चला कि बाबू लंबे समय से इसी तरह लोगों को परेशान कर अवैध वसूली करता था.

सूरजपुर में शक्कर कारखाने के असिस्टेंट इंजीनियर पर रिश्वत का आरोप: सूरजपुर जिले में एसीबी की टीम ने मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाने के असिस्टेंट इंजीनियर चमरू राम नायक को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. आरोप है कि उन्होंने मजदूर प्रदीप कुमार को ड्यूटी पर लगाने के एवज में अवैध राशि मांगी थी.

मजदूर ने एसीबी से शिकायत की और टीम ने कारखाने के दफ्तर के पास ट्रैप लगाकर असिस्टेंट इंजीनियर को रंगे हाथों 50 हजार रुपए लेते ही पकड़ लिया. इससे पहले आरोपी ने ड्यूटी पर लगाने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की थी.

एसीबी की इन कार्रवाइयों ने राज्य के सरकारी कार्यालयों और विभागीय कर्मचारियों में हड़कंप मचा दिया है. अधिकारियों पर यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश है और आम जनता के लिए यह राहत की बात है कि शिकायत के बाद तुरंत कार्रवाई की जा रही है.

सरेंडर नक्सलियों ने थामी विकास की डोर, बीजापुर के 32 पूर्व माओवादियों को मिला रोजगार का गुर
ऑनलाइन छात्रवृत्ति भुगतान के लिए समय-सीमा तय, साल में 4 बार मिलेगा पैसा
नहीं मिला पति का डेथ सर्टिफिकेट, महिला ने शुरू किया अनिश्चित कालीन धरना

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATTISGARH BRIBERYACB ACTION CHHATTISGARHछत्तीसगढ़ रिश्वतसरकारी विभाग में रिश्वतखोरीCHHATTISGARH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.