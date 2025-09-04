रायपुर: छत्तीसगढ़ में मितानिनों का आंदोलन अब सरकार और कांग्रेस के बीच सीधा राजनीतिक टकराव का रुप लेता जा रहा है. कांग्रेस ने भाजपा सरकार को वादाखिलाफी और बर्बरता का प्रतीक बताते हुए कहा है कि "सुशासन" के दावों के बीच प्रदेश अब “हड़तालगढ़” बन चुका है.



"छत्तीसगढ़" बना “हड़तालगढ़“: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले भाजपा नेताओं ने कर्मचारियों और मितानिन बहनों से बड़े-बड़े वादे किए. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में शामिल करने और मानदेय में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी का वादा किया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद न तो वादे पूरे हुए और न ही महीनों से रुका मानदेय दिया जा रहा है. मितानिन भी मोदी की गारंटी पूरी किए जाने की अब मांग पर अड़ गए हैं.

"हर वर्ग आंदोलित, भाजपा का चेहरा बेनकाब": कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सिर्फ मितानिन ही नहीं, बल्कि पंचायत सचिव, पटवारी, तहसीलदार, विद्या मितान, अतिथि शिक्षक, एनएचएम कर्मचारी, सफाईकर्मी, रसोइए और कर्मचारी संघ—लगभग हर वर्ग भाजपा सरकार की वादाखिलाफी से आंदोलित हैं. प्रदेश की 75 हजार मितानिन बहनें सात महीने से आंदोलनरत हैं और 27 अगस्त से नियमित हड़ताल पर बैठी हैं. बावजूद इसके शासन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही.



"सरकार बर्बरता पर उतरी": कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने आंदोलित मितानिनों को बलपूर्वक रोककर दमन की नई मिसाल कायम की. कई जगहों पर उन्हें गाड़ियों में भरकर सुनसान स्थानों पर छोड़ दिया गया. मजबूर होकर मितानिनों ने राजिम-गरियाबंद मार्ग पर हाईवे जाम किया. बालोद, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा समेत पूरे प्रदेश में सत्ता के इशारे पर पुलिसिया अत्याचार किए गए.



"मोदी की गारंटी बनी जुमला": कांग्रेस ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा नेता बिना बुलाए कर्मचारी संगठनों के मंच पर पहुंच जाते थे और वादे करते थे. कहते रहते थे कि मितानिनों की हर मांग मोदी की गारंटी है. लेकिन सत्ता पाते ही भाजपा ने यू-टर्न ले लिया. अब गारंटी और सुशासन दोनों जनता के लिए मज़ाक बनकर रह गए हैं.



"हठधर्मिता से स्वास्थ्य व्यवस्था ठप": कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा सरकार के हठ और संवेदनहीनता का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा. मितानिनों की हड़ताल से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उनके मानदेय में वृद्धि की थी और कार्यकाल बढ़ाया था, लेकिन भाजपा सरकार ने सब उलट दिया. कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि मितानिन बहनों की मांगें तत्काल मानी जाएं, वरना भाजपा सरकार जनता की अदालत में कटघरे में खड़ी होगी.