ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ और एमपी एनसीसी निदेशालय ने अखिल भारतीय एनसीसी शिविर में दोहरी उपलब्धि हासिल की

कैडेट्स ने फील्ड क्राफ्ट, फायरिंग, बाधा प्रशिक्षण, नक्शा पठन, सहनशक्ति में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित किया.

All India NCC Camp
मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ एनसीसी निदेशालय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 15, 2025 at 10:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ एनसीसी निदेशालय ने राष्ट्रीय स्तर पर दो ऐतिहासिक उपलब्धियाँ दर्ज कर इतिहास रच दिया. इन उपलब्धियों ने इसे देश के सबसे मजबूत निदेशालयों में एक बार फिर स्थापित कर दिया है. नई दिल्ली में 1 से 12 सितम्बर तक आयोजित अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर (टीएससी) 2025 में निदेशालय ने 17 निदेशालयों को पीछे छोड़ते हुए, ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त किया. कैडेट्स ने फील्ड क्राफ्ट, फायरिंग, बाधा प्रशिक्षण, नक्शा पठन, सहनशक्ति और नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित किया.

एनसीसी शिविर में दोहरी उपलब्धि हासिल की: एनसीसी एमपी एवं सीजी निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल विक्रांत एम धुमने ने कैडेट्स को बधाई देते हुए कहा कि “यह असाधारण उपलब्धि हमारे कैडेट्स के अनुशासन, साहस, एकाग्र परिश्रम और दृढ़ निश्चय का प्रतिबिंब है. उनके प्रदर्शन ने न केवल निदेशालय बल्कि संपूर्ण एनसीसी परिवार को गौरवान्वित किया है”.



अखिल भारतीय नौ सैनिक शिविर 2025: इसी के समानांतर निदेशालय नौ सैनिक शाखा ने अखिल भारतीय नौ सैनिक शिविर 2025 में, जो आईएनएस शिवाजी लोनावला में आयोजित हुआ. ओवरऑल द्वितीय स्थान प्राप्त कर नया इतिहास रचा. यह पहली बार है जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ निदेशालय ने इस प्रतिष्ठित शिविर में इतना ऊंचा स्थान हासिल किया.

All India NCC Camp
दोहरी उपलब्धि हासिल की (ETV Bharat)
All India NCC Camp
दोहरी उपलब्धि हासिल की (ETV Bharat)
All India NCC Camp
दोहरी उपलब्धि हासिल की (ETV Bharat)




9 कैडेट्स छत्तीसगढ़ से हुए थे शामिल: निदेशालय का 36 कैडेट्स का मजबूत दल जिसमें 9 कैडेट्स छत्तीसगढ़ के थे जिन्होंने भाग लिया. उनका शानदार प्रदर्शन रहा. शिप मॉडलिंग में स्वर्ण पदक, सीमैनशिप प्रैक्टिकल में कांस्य पदक हासिल किया.

All India NCC Camp
दोहरी उपलब्धि हासिल की (ETV Bharat)
All India NCC Camp
दोहरी उपलब्धि हासिल की (ETV Bharat)

कैडेट्स का स्वागत: विजयी कैडेट्स का उनके संबंधित रेलवे स्टेशनों पर बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया गया. सहपाठी कैडेट्स अधिकारी और शुभचिंतक उनके गौरवशाली प्रदर्शन को लेकर जश्न मनाते नज़र आए. टीएससी और एनएससी में यह दोहरी विजय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एनसीसी निदेशालय के लिए अभूतपूर्व गौरव का पल लेकर आई है, जो प्रदेश के युवाओं को अनुशासन, उत्कृष्टता और राष्ट्र-निर्माण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी.

कोरबा में लगा एनसीसी का ट्रेनिंग कैंप, बेला फायरिंग रेंज में कैडेट सीख रहे निशानेबाजी
आरडीसी कैंप अटेंड कर लौटी छत्तीसगढ़ की इकलौती महिला कैडेट, पूरे बटालियन ने किया स्वागत

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्व सैनिकों ने कही जंग में उतरने की बात,पूर्व एनसीसी कैडेट ने भी लिखा पत्र

For All Latest Updates

TAGGED:

मेजर जनरल विक्रांत एम धुमनेINDIAN NAVY CAMP 2025INS SHIVAJILONAVALAALL INDIA NCC CAMP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.