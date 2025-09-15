ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ और एमपी एनसीसी निदेशालय ने अखिल भारतीय एनसीसी शिविर में दोहरी उपलब्धि हासिल की

रायपुर: मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ एनसीसी निदेशालय ने राष्ट्रीय स्तर पर दो ऐतिहासिक उपलब्धियाँ दर्ज कर इतिहास रच दिया. इन उपलब्धियों ने इसे देश के सबसे मजबूत निदेशालयों में एक बार फिर स्थापित कर दिया है. नई दिल्ली में 1 से 12 सितम्बर तक आयोजित अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर (टीएससी) 2025 में निदेशालय ने 17 निदेशालयों को पीछे छोड़ते हुए, ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त किया. कैडेट्स ने फील्ड क्राफ्ट, फायरिंग, बाधा प्रशिक्षण, नक्शा पठन, सहनशक्ति और नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित किया.



एनसीसी शिविर में दोहरी उपलब्धि हासिल की: एनसीसी एमपी एवं सीजी निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल विक्रांत एम धुमने ने कैडेट्स को बधाई देते हुए कहा कि “यह असाधारण उपलब्धि हमारे कैडेट्स के अनुशासन, साहस, एकाग्र परिश्रम और दृढ़ निश्चय का प्रतिबिंब है. उनके प्रदर्शन ने न केवल निदेशालय बल्कि संपूर्ण एनसीसी परिवार को गौरवान्वित किया है”.





अखिल भारतीय नौ सैनिक शिविर 2025: इसी के समानांतर निदेशालय नौ सैनिक शाखा ने अखिल भारतीय नौ सैनिक शिविर 2025 में, जो आईएनएस शिवाजी लोनावला में आयोजित हुआ. ओवरऑल द्वितीय स्थान प्राप्त कर नया इतिहास रचा. यह पहली बार है जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ निदेशालय ने इस प्रतिष्ठित शिविर में इतना ऊंचा स्थान हासिल किया.