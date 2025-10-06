ETV Bharat / state

रायपुर में 1000 करोड़ के घोटाले की जांच करने समाज कल्याण विभाग पहुंची CBI, कई IAS के नाम

रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित राज्य स्त्रोत निशक्तजन संस्थान से जुड़ा करीब 1000 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला सामने आया है. यह मामला एक जनहित याचिका के बाद सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि यह संस्था असल में कागजों में ही मौजूद थी और इसके जरिए साल 2004 से 2018 तक सरकारी धन की हेराफेरी हुई. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सोमवार को सीबीआई की टीम माना स्थित समाज कल्याण विभाग पहुंची थी.

CBI ने क्यों की कार्रवाई?: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस घोटाले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय एजेंसियों की बजाय CBI से जांच करवाने का आदेश दिया था. कोर्ट ने इसे “संगठित और सुनियोजित अपराध” मानते हुए CBI को 15 दिन के भीतर कार्रवाई शुरू करने को कहा था.

IAS अधिकारियों के नाम: सोमवार को CBI की टीम रायपुर के माना स्थित समाज कल्याण विभाग पहुंची. वहां अधिकारियों से बातचीत कर के महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए, जो इस घोटाले से जुड़े हैं. यह NGO IAS अधिकारियों द्वारा बनाया गया था. इस घोटाले में छत्तीसगढ़ के 6 IAS अधिकारियों के नाम सामने आए हैं. इसके अलावा कई राज्य सेवा के अधिकारी भी जांच के घेरे में हैं