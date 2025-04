ETV Bharat / state

छतरपुर दरबार में फॉर्म भर लगती हैं अर्जियां, एक्सेप्ट हुआ तो विरोधी पर जीत पक्की - WRITTEN APPLICATION TO GODDESS

भक्तों को अर्जी लगाने देना पड़ता है लिखित आवेदन ( ETV Bharat )

छतरपुर: किसी नेता, अधिकारी या दफ्तर में आपने लोगों को समस्या के लिए एप्लीकेशन देते हुए देखा होगा. लेकिन छतरपुर में एक ऐसा मंदिर है, जहां भक्त माता को एप्लीकेशन यानी आवेदन देकर अपनी समस्याएं बताते हैं. मान्यता है कि लोगों द्वारा आवेदन देते ही समस्याओं से राहत मिलना शुरू हो जाती है. इतना ही नहीं, यहां राजनीति में विरोधियों को परास्त करने के आवेदन भी लगते हैं. हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित सिद्ध पीतांबरा मंदिर की. नवरात्रि के पावन अवसर पर जानें इस अद्भुत और अनोखे अर्जी वाले मंदिर से जुड़ी रोचक जानकारी. दतिया वाली माता की तरह हैं छतरपुर की पीतांबरा देवी दरअसल, छतरपुर शहर से 8 किलोमीटर दूर सटई रोड पर सिद्ध पीतांबरा मंदिर है. जहां विराजमान मां पीतांबरा की ख्याति एक शक्ति पीठ के रूप में है. बता दें कि दतिया में पीतांबरा माता विराजी हैं. माना जाता है कि साक्षात उन्हीं की छाया छतरपुर के सिद्ध पीतांबरा मंदिर में विराजी हुई हैं. मान्यता है कि पीताम्बरा पीठ माता जिस पर खुश हो जाती हैं, उसके ग्रह चाल के असर सकारात्मक हो जाते हैं. भक्त यहां संकटों से बचने के लिए भी माता की पूजा करते हैं.

