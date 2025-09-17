ETV Bharat / state

सीएसजेएमयू का 40वां दीक्षांत समारोह आज; 1,02,536 छात्र-छात्राओं को मिलेंगी उपाधियां, DRDO के चेयरमैन होंगे मुख्य अतिथि

कार्यक्रम की अध्यक्षता यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे.

कुलपति प्रो.विनय पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए
कुलपति प्रो.विनय पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 10:17 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: शहर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय का 40वां दीक्षांत समारोह बुधवार को विवि परिसर में आयोजित होगा. समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के चेयरमैन डॉ. समीर वी. कामत मौजूद रहेंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी. कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व राज्यमंत्री रजनी तिवारी भी उपस्थित रहेंगी.

पीएम मोदी का जन्मदिन भी मनाया जाएगा: विवि के कुलपति प्रो.विनय पाठक ने बताया कि कार्यक्रम में 1,02, 536 छात्र-छात्राओं को डिग्रियां दी जाएंगी. 59 छात्र-छात्राओं को विभिन्न श्रेणियों में पदक दिए जाएंगे. 75 छात्र-छात्राओं को पीएचडी की उपाधि दी जाएगी. कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी मनाया जाएगा. विभिन्न स्कूलों की 350 छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने का काम भी शुरू हो जाएगा. विवि की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा.

कुलपति प्रो.विनय पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए (Video Credit; ETV BHARAT)
सूबे का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का तोहफा: उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह के मौके पर विवि को सूबे का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का तोहफा भी मिल जाएगा. बीसीसीआई मानकों वाला उप्र का यह पहला सबसे बड़ा स्टेडियम होगा. आगामी दिनों में यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैच कराए जा सकते हैं. इसी तरह विवि में पहली बार 18 हजार पौधे रोपित तक मियावाकी फॉरेस्ट तैयार कराया गया है. उसका उद्घाटन भी सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी.
सुपर कंप्यूटिंग व एआर-वीआर लैब भी शुरू होगी: विवि के कुलपति प्रो.विनय पाठक ने बताया विवि के दीक्षांत समारोह पर विवि व संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों के लिए कैम्पस में जहां सुपर कंप्यूटिंग लैब शुरू होगी. छात्रों के लिए एआर-वीआर लैब को संचालित किया जाएगा. 50 लाख रुपये खर्च कर ये लैब विवि में तैयार कराई गई हैं. इस लैब की मदद से छात्र भौतिकी के सारे प्रयोग कर सकेंगे.





पदकों की सूची

  • चांसलर्स गोल्ड मेडल: 01
  • चांसलर्स सिल्वर मेडल: 02
  • चांसलर्स ब्रोंज मेडल: 30
  • वाइस चांसलर गोल्ड मेडल: 11
  • स्पांस्रर्ड गोल्ड मेडल: 53
  • कुल छात्राओं को पदक: 45 (76.27 प्रतिशत)
  • कुल छात्रों को पदक: 14 (23.73 प्रतिशत)

पीएचडी डिग्री संबंधी डिटेल

  • कुल छात्राओं को मिलेंगी: 50 (66.67 प्रतिशत)
  • कुल छात्रों को मिलेंगी: 25 (33.33 प्रतिशत)

कैम्पस डिग्री डिटेल

  • कुल छात्राओं को मिलेंगी: 1351 (50.92 प्रतिशत)
  • कुल छात्रों को मिलेंगी: 1302 (49.08 प्रतिशत)

संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों को मिलेंगी

  • कुल छात्राओं को मिलेंगी: 55592 (55.70 प्रतिशत)
  • कुल छात्रों को मिलेंगी: 44216 (44.30 प्रतिशत)

समारोह में कुल उपाधियां दी जाएंगी

  • कुल छात्राओं को मिलेंगी: 56993 (55.58 प्रतिशत)
  • कुल छात्रों को मिलेंगी: 45543 (44.42 प्रतिशत)
  • कुल छात्र-छात्राओं की संख्या: 102536

यह भी पढ़ें: स्टूडेंट न करें देर; 31 जुलाई तक कानपुर डिग्री कालेजों में लें प्रवेश, फिर बंद हो सकती है प्रक्रिया

यह भी पढ़ें: CSJMU की पहल; विवि में एमएससी इन फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर की होगी पढ़ाई, दो साल का होगा कोर्स

For All Latest Updates

TAGGED:

CONVOCATION IN CSJMUCSJMU KANPURसीएसजेएमयू का दीक्षांत समारोहKANPUR NEWSCSJMU CONVOCATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.