सीएसजेएमयू का 40वां दीक्षांत समारोह आज; 1,02,536 छात्र-छात्राओं को मिलेंगी उपाधियां, DRDO के चेयरमैन होंगे मुख्य अतिथि
कार्यक्रम की अध्यक्षता यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 10:17 AM IST
कानपुर: शहर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय का 40वां दीक्षांत समारोह बुधवार को विवि परिसर में आयोजित होगा. समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के चेयरमैन डॉ. समीर वी. कामत मौजूद रहेंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी. कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व राज्यमंत्री रजनी तिवारी भी उपस्थित रहेंगी.
पीएम मोदी का जन्मदिन भी मनाया जाएगा: विवि के कुलपति प्रो.विनय पाठक ने बताया कि कार्यक्रम में 1,02, 536 छात्र-छात्राओं को डिग्रियां दी जाएंगी. 59 छात्र-छात्राओं को विभिन्न श्रेणियों में पदक दिए जाएंगे. 75 छात्र-छात्राओं को पीएचडी की उपाधि दी जाएगी. कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी मनाया जाएगा. विभिन्न स्कूलों की 350 छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने का काम भी शुरू हो जाएगा. विवि की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा.
पदकों की सूची
- चांसलर्स गोल्ड मेडल: 01
- चांसलर्स सिल्वर मेडल: 02
- चांसलर्स ब्रोंज मेडल: 30
- वाइस चांसलर गोल्ड मेडल: 11
- स्पांस्रर्ड गोल्ड मेडल: 53
- कुल छात्राओं को पदक: 45 (76.27 प्रतिशत)
- कुल छात्रों को पदक: 14 (23.73 प्रतिशत)
पीएचडी डिग्री संबंधी डिटेल
- कुल छात्राओं को मिलेंगी: 50 (66.67 प्रतिशत)
- कुल छात्रों को मिलेंगी: 25 (33.33 प्रतिशत)
कैम्पस डिग्री डिटेल
- कुल छात्राओं को मिलेंगी: 1351 (50.92 प्रतिशत)
- कुल छात्रों को मिलेंगी: 1302 (49.08 प्रतिशत)
संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों को मिलेंगी
- कुल छात्राओं को मिलेंगी: 55592 (55.70 प्रतिशत)
- कुल छात्रों को मिलेंगी: 44216 (44.30 प्रतिशत)
समारोह में कुल उपाधियां दी जाएंगी
- कुल छात्राओं को मिलेंगी: 56993 (55.58 प्रतिशत)
- कुल छात्रों को मिलेंगी: 45543 (44.42 प्रतिशत)
- कुल छात्र-छात्राओं की संख्या: 102536
