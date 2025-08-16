ETV Bharat / state

दिल्ली में बने अटल छठ घाट, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उठी मांग - CHHATH PUJA 2025

दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा के उपाध्यक्ष आनंद त्रिवेदी ने सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर यमुना तट पर अटल छठ घाट विकसित करने की मांग

अटल छठ घाट बनाने की उठी मांग
अटल छठ घाट बनाने की उठी मांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 16, 2025 at 4:27 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व को लेकर तैयारियों की मांग तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा के उपाध्यक्ष आनंद त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर यमुना तट पर अटल छठ घाट विकसित करने की मांग रखी है. यह घाट दूसरा पुस्ता सोनिया विहार से तीसरा पुस्ता सोनिया विहार के बीच बनाने का सुझाव दिया गया है.

यमुना पर स्थायी घाट विकसित करने की मांग

पत्र में कहा गया है कि छठ पूजा के अवसर पर हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु यमुना किनारे पहुंचते हैं और उन्हें अस्थायी घाटों पर पूजा करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है. श्रद्धालुओं को पर्याप्त जगह न मिल पाने के कारण सुरक्षा संबंधी खतरे भी बने रहते हैं. आनंद त्रिवेदी का कहना है कि अगर यमुना पर स्थायी घाट विकसित किया जाता है तो श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी साथ ही यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन जाएगा.

अटल छठ घाट बनाने की मांग

आनंद त्रिवेदी ने कहा कि छठ पूजा केवल पूर्वांचल समाज का पर्व नहीं है, बल्कि पूरे देश में आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ है. हर साल लाखों लोग यमुना किनारे पूजा करने आते हैं लेकिन सुविधाओं के अभाव में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. हमारी मांग है कि सरकार इस घाट को अटल छठ घाट के रूप में विकसित करे ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से पूजा कर सकें. यह कदम सांस्कृतिक धरोहर के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देगा

स्थानीय लोगों का कहना है कि छठ पर्व के दौरान यमुना किनारे भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को खड़े होने की जगह तक नहीं मिलती. महिलाएं बताती हैं कि अस्थायी घाटों पर सफाई और रोशनी की गंभीर समस्या रहती है. यदि स्थायी घाट बनता है तो इन परेशानियों से मुक्ति मिलेगी. लोगों का मानना है कि यह घाट श्रद्धालुओं की आस्था को सम्मान देने के साथ दिल्ली को सांस्कृतिक दृष्टि से और भी समृद्ध करेगा.

ये भी पढ़ें:

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व को लेकर तैयारियों की मांग तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा के उपाध्यक्ष आनंद त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर यमुना तट पर अटल छठ घाट विकसित करने की मांग रखी है. यह घाट दूसरा पुस्ता सोनिया विहार से तीसरा पुस्ता सोनिया विहार के बीच बनाने का सुझाव दिया गया है.

यमुना पर स्थायी घाट विकसित करने की मांग

पत्र में कहा गया है कि छठ पूजा के अवसर पर हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु यमुना किनारे पहुंचते हैं और उन्हें अस्थायी घाटों पर पूजा करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है. श्रद्धालुओं को पर्याप्त जगह न मिल पाने के कारण सुरक्षा संबंधी खतरे भी बने रहते हैं. आनंद त्रिवेदी का कहना है कि अगर यमुना पर स्थायी घाट विकसित किया जाता है तो श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी साथ ही यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन जाएगा.

अटल छठ घाट बनाने की मांग

आनंद त्रिवेदी ने कहा कि छठ पूजा केवल पूर्वांचल समाज का पर्व नहीं है, बल्कि पूरे देश में आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ है. हर साल लाखों लोग यमुना किनारे पूजा करने आते हैं लेकिन सुविधाओं के अभाव में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. हमारी मांग है कि सरकार इस घाट को अटल छठ घाट के रूप में विकसित करे ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से पूजा कर सकें. यह कदम सांस्कृतिक धरोहर के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देगा

स्थानीय लोगों का कहना है कि छठ पर्व के दौरान यमुना किनारे भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को खड़े होने की जगह तक नहीं मिलती. महिलाएं बताती हैं कि अस्थायी घाटों पर सफाई और रोशनी की गंभीर समस्या रहती है. यदि स्थायी घाट बनता है तो इन परेशानियों से मुक्ति मिलेगी. लोगों का मानना है कि यह घाट श्रद्धालुओं की आस्था को सम्मान देने के साथ दिल्ली को सांस्कृतिक दृष्टि से और भी समृद्ध करेगा.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATH GHAT IN DELHIATAL BIHARI DEATH ANNIVERSARYATAL CHHATH GHAT IN DELHIअटल छठ घाट बनाने की मांगCHHATH PUJA 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अलास्का मीटिंग: शिखर वार्ता से कम नहीं था ट्रंप-पुतिन का मिलन

FASTag Annual Pass ने पहले दिन ही मचाई धूम, शाम तक जुड़े 1.4 लाख से अधिक यूजर्स

RCB प्लेयर बना इंग्लैंड का कप्तान, तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड

आंखों से नींद और चेहरे से सुकून छीन गई धराली आपदा, जानें क्या कह रहे मनोचिकित्सक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.