रायपुर: छठ पूजा पूजा को देखते हुए रेल यात्रियों के लिए रेलवे बड़ी सुुविधा देने जा रही है. रेलवे की ओर से गोंदिया और पटना के मध्य रेलवे प्रशासन की ओर से 2 फेरे के लिए छठ पूजा स्पेशल गाड़ी 08897/ 08898 गोंदिया-पटना-गोंदिया के मध्य दो फेरे के लिये चलाई जाएगी.

छठ पूजा स्पेशल ट्रेन: यह गाड़ी गोंदिया से 08897 नंम्बर के साथ 23 और 24 अक्टूबर 2025 को चलेगी. पटना से 08898 नम्बर के साथ 24 और 25 अक्टूबर, 2025 को चलेगी. इस स्पेशल ट्रेन में 2 एसएलआर, 5 सामान्य, 8 स्लीपर, 2 एसी थ्री, 1 एसी टू सहित कुल 18 कोच रहेगी.

छठ और दीपावली के लिए स्पेशल ट्रेन (ETV Bharat)

इसी तरह दुर्ग और पटना के मध्य एक फेरे के लिए दिवाली स्पेशल ट्रेन की सुविधा मिलेगी. दिवाली के दौरान पटना की तरफ आने और जाने के लिए मिलेगी अधिक आरक्षित बर्थ की सुविधा. दिवाली के अवसर पर दुर्ग और पटना के मध्य रेल यात्रियो की सुविधा को ध्यान में रखा गया है. रेलवे प्रशासन के द्वारा दो फेरे के लिए दिवाली स्पेशल गाड़ी 08795/ 08796 दुर्ग-पटना-दुर्ग के मध्य एक फेरे के लिये चलाई जाएगी.

19 और 20 अक्टूबर को चलेगी स्पेशल ट्रेन: यह गाड़ी गोंदिया से 08795 नंम्बर के साथ दिनांक 19 अक्टूबर, 2025 को तथा पटना से 08796 नम्बर के साथ दिनांक 20 अक्टूबर, 2025 को चलेगी. इस स्पेशल ट्रेन में 2 एसएलआर, 5 सामान्य, 8 स्लीपर, 2 एसी थ्री, 1 एसी टू सहित कुल 18 कोच रहेगी.

रेल यात्रियों के लिए एक और खुशखबरी: रेलवे स्टेशन पर अब आपको टिकट के लिए भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा. रेल मुसाफिरों को लंबी लाइनों में भी नहीं खड़ा होना पड़ेगा. दरअसल रायपुर के रेलवे स्टेशन में रायपुर रेल मंडल के द्वारा UTS टिकटिंग सेवा का शुभारंभ किया गया है. पिछले महीने ही इस सेवा का शुभारंभ किया गया है. रायपुर रेल मंडल के डीआरएम दयानंद ने इसकी शुरुआत की है. ट्रेन में सफर करने वाले रेलयात्रियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है. अक्सर ट्रेन पकड़ने के लिए आए लोगों को लंबी कतारों में घंटों खड़ा होना पड़ता है. कई बात तो मुसाफिरों की ट्रेन तक छूट जाया करती है. इस सुविधा के शुरु होने से पहले आपके समय की बचत होगी. आप आराम से अपना सफर शुरु कर सकते हैं. रेलवे स्टेशन पर टीटीई से मिलकर आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. आने वाले दिनों में इस सुविधा का लाभ कई और स्टेशनों पर मिल सकता है. फिलहाल भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर इस सुविधा को शुरु किया गया है.