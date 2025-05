ETV Bharat / state

छतरपुर की अभिलाषा का बिजनेस माइंड, घर बैठे पैसे कमाने का महिलाएं ले रहीं आईडिया - SELF HELP GROUP CHHATARPUR

छतरपुर की अभिलाषा स्वयं-सहायता समूह से जुड़कर बनी आत्मनिर्भर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 25, 2025 at 6:18 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 6:34 PM IST 3 Min Read

छतरपुर: मध्य प्रदेश की महिलाओं का आत्मनिर्भर बनने के साथ आर्थिक रूप से सशक्त बनने का सपना पूरा हो रहा है. प्रदेश में स्वयं-सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं अपने रोजगार स्थापित कर आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं. छतरपुर की रहने वाली अभिलाषा पटेल ने इसका सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया है. वो अपनी मेहनत और लगन से घर पर ही रहकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं और एक सम्मानजनक जीवन जी कर रही हैं. आज अभिलाषा को देखकर कई महिलाएं भी इस क्षेत्र में आगे आने को लालायित हैं. उनके अंदर भी स्वावलंबन की भावना पैदा हो रही है. आत्मनिर्भर बनने और परिवार की जिम्मेदारी उठाने की थी जिद छतरपुर जिले से 70 किलोमीटर दूर लवकुशनगर के ग्राम अमहापुरवा में रहने वाली अभिलाषा पटेल एक मध्यमवर्गीय परिवार से आती हैं. इनका परिवार पारंपरिक कृषि पर निर्भर है. इससे होने वाली वार्षिक आय से परिवार का गुजारा नहीं हो हो पाता था. परिवार की आर्थिक स्थिति को समझते हुए अभिलाषा ने खुद पूरे परिवार के लिए कुछ करने का सोचा. उन्होंने ठान लिया कि वो कुछ ऐसा करेंगी जिससे वो भी आत्मनिर्भर बन सकेंगी और परिवार को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगी.

छतरपुर: मध्य प्रदेश की महिलाओं का आत्मनिर्भर बनने के साथ आर्थिक रूप से सशक्त बनने का सपना पूरा हो रहा है. प्रदेश में स्वयं-सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं अपने रोजगार स्थापित कर आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं. छतरपुर की रहने वाली अभिलाषा पटेल ने इसका सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया है. वो अपनी मेहनत और लगन से घर पर ही रहकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं और एक सम्मानजनक जीवन जी कर रही हैं. आज अभिलाषा को देखकर कई महिलाएं भी इस क्षेत्र में आगे आने को लालायित हैं. उनके अंदर भी स्वावलंबन की भावना पैदा हो रही है. आत्मनिर्भर बनने और परिवार की जिम्मेदारी उठाने की थी जिद छतरपुर जिले से 70 किलोमीटर दूर लवकुशनगर के ग्राम अमहापुरवा में रहने वाली अभिलाषा पटेल एक मध्यमवर्गीय परिवार से आती हैं. इनका परिवार पारंपरिक कृषि पर निर्भर है. इससे होने वाली वार्षिक आय से परिवार का गुजारा नहीं हो हो पाता था. परिवार की आर्थिक स्थिति को समझते हुए अभिलाषा ने खुद पूरे परिवार के लिए कुछ करने का सोचा. उन्होंने ठान लिया कि वो कुछ ऐसा करेंगी जिससे वो भी आत्मनिर्भर बन सकेंगी और परिवार को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगी. आत्मनिर्भर बनने और परिवार की जिम्मेदारी उठाने की थी जिद (ETV Bharat) स्वयं-सहायता समूह के जरिए लोन लेकर खोली दुकान अभिलाषा ने 2018 में आजीविका मिशन द्वारा संचालित अटइयाबाबा स्वयं-सहायता समूह में शामिल हो गई. उन्होंने वहां से 12000 रुपए का लोन लेकर किराने की दुकान खोली. दुकान तो चल रही थी, लेकिन उससे होने वाली कमाई से घर का खर्च नहीं निकल पा रहा था. इसके बाद अभिलाषा ने आजीविका मिशन के अधिकारियों के सामने गांव में टेंट हाउस खोलने की बात रखी. इसके पीछे उनका कहना था कि गांव में जब भी शादी समारोह या अन्य आयोजन होते हैं, तो 10 किलोमीटर दूर चंदला से टेंट का सामान लाना पड़ता है. स्वयं-सहायता समूह के जरिए लोन लेकर खोला जनरल स्टोर (ETV Bharat) अभिलाषा ने स्वयं-सहायता समूह के माध्यम से सीसीएल से 1 लाख 50 हजार रुपए का लोन लिया और गांव में टेंट हाउस खोल लिया. अब अभिलाषा दुकान और टेंट हाउस के महीने में करीब 12 हजार से 15 हजार रुपए कमा लेती हैं. अभिलाषा को देखकर गांव की अन्य महिलाएं भी कुछ इसी तरह का काम करने के बारे में सोच रही हैं. वो सभी अभिलाषा से बेहद प्रभावित हैं. अभिलाषा महिलाओं के बीच में एक उदाहरण बन गई हैं. अभिलाषा पटेल ने खोला है टेंट हाउस (ETV Bharat) बुरहानपुर में प्रशासन ने महिलाओं पर जताया भरोसा, थमाई PDS दुकानों की चाबी

बुरहानपुर में कपड़े की थैली लेकर निकले लोग, पॉलीथिन को कहा अलविदा स्वयं-सहायता समूह का क्या है उद्देश्य? जिला पंचायत में पदस्थ आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक विनीत खरे बताते हैं कि "स्वयं-सहायता समूह को चलाने के लिए 10 से 20 लोगों का समूह बनता है. जिले के ग्रामीण इलाकों में करीब 12 हजार समूह चल रहे हैं, जो सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही काम करते है. समूह सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य के लिए बनाये जाते है. इसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना होता है. आजीविका मिशन द्वारा जांच की जाती है कि अगर समूह अच्छा कार्य कर रहे हैं, सही लेन-देन हो रहा तो 20 हजार रुपए आजीविका मिशन देता है. इसके अलावा अच्छा काम होने पर बैंक द्वारा डेढ़ लाख का लोन भी दिया जाता है, जिससे महिलाएं गांव में ही रहकर आत्मनिर्भर बन सके और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन गुजार सकें."

Last Updated : May 25, 2025 at 6:34 PM IST