छतरपुर में लाइट जलते ही मच जाती है अफरा-तफरी!, लाठी डंडे लेकर ग्रामीण कर रहे पहरेदारी
मध्य प्रदेश के छतरपुर में विभिन्न क्षेत्रों में रात में ड्रोन उड़ने से ग्रामीणों में दहशत, स्थानीय लोगों में अनहोनी की आशंका.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 5:40 PM IST
छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर में ग्रामीण इलाकों में रात के समय मंडराते रहस्यमयी ड्रोन ने लोगों की नींद उड़ा दी है. दर्जनों ग्रामीण इलाकों में बीते 15 दिनों से उड़ते इन ड्रोन को लेकर ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का माहौल है. स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की है.
लोगों को सता रहा चोरी का डर
छतरपुर में बीते 15 दिनों से विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में संदिग्ध ड्रोन उड़ता देख काफी दहशत और भय का माहौल है. इलाके में अफवाह फैल रही है कि कोई चोर गिरोह इन ड्रोनों के इस्तेमाल से घरों की रेकी कर रहा है, ताकि बाद में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा सके. जिन इलाकों में ड्रोन उड़ने की घटनाएं सामने आ रही हैं, वहां लोग रात भर जगह-जगह पहरा दे रहे हैं. ग्रामीण लाठी और डंडे लेकर गलियों और खेतों में निगरानी कर रहे हैं, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके.
लाइट जलते ही मच जाती है अफरा तफरी
SP अगम जैन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जांच टीम का गठन किया है, इसके अलावा लोगों के लिए एडवाइजरी की है. बमीठा निवासी रोहित बताते हैं कि "ये ड्रोन अक्सर रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक उड़ते हुए दिखाई देते हैं. ड्रोन की आवाज और गतिविधियों ने लोगों को इस कदर डरा दिया है कि अब गांवों में रातभर लाठी-डंडों के साथ पहरा दिया जा रहा है. ग्रामीण इलाकों में दहशत इतनी फैली हुई है कि पिछली रात में चंद्र नगर गांव में ड्रोन देखने की सूचना पर पूरा गांव सतर्क हो गया है. देर रात तक गांव में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा."
लाठी डंडे लेकर ग्रामीण कर रहे पहरेदारी
पुलिस द्वारा ड्रोन, संदिग्ध गतिविधि एवं अफवाह के संबंध में एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने कहा है कि "पुलिस आपकी सेवा एवं सुरक्षा में सदैव तत्पर है. ड्रोन के बारे में विभिन्न जगहों पर अफवाहें फैल रही हैं. इस संदर्भ में छतरपुर पुलिस द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि वे किसी भी प्रकार की अपुष्ट जानकारी और अफवाह पर ध्यान न दें. पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करें." पुलिस ने आपात स्थित के लिए 112 और हेल्पलाइन नंबर 704910102 जारी किया है.
आसमान में उड़ते ड्रोन से दहशत
इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए CSP अरुण सोनी ने कहा, "पिछले कुछ दिनों से जिले के अगल-अगल थाना क्षेत्रों में अज्ञात ड्रोन उड़ने सूचनाएं आ रही हैं. इसमें लवकुशनगर, बमीठा थाना सहित अन्य थाना शामिल है. लेकिन अभी तक ड्रोन को ऑपरेट करने वालों की जानकारी नहीं मिली है, अगर किसी को ड्रोन उड़ाने वाले की सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें."
- मांस की अवैध दुकानें, महिलाओं पर होती है फब्तियां, प्रियंक कानूनगो को लोगों ने सुनाई आपबीती
- खजुराहो में आसमान से गिरा 10 फीट का मिस्ट्री ऑब्जेक्ट, दहशत में लोग, एयरफोर्स आई
छतरपुर के जिन गांवों में अज्ञात ड्रोन उड़ने की खबर सामने आ रही है, उनमें इमलिया बिरोना, डवरी, नदया, पिपट, खैरी, बमनोरा, बमीठा,चन्दनगर, मझगवां, पहरा पुरवा, कदारी, घुरा, अनगौर, दिदोनिया, जमुनिया, उदयपुर, झमटुली, बरद्वाहा, गंज, कोटा, नंदलाल पुरा, रनगुवा, देवगांव , बसारी, नहदोरा, कदुवा, टूरया, धमना, पीरा, लहर, खजुराहो, धरमपुरा, भैरा, पहारी, ओटापुरवा, लखनगुवा, सूरजपुर, राजनगर और पथरगुवा शामिल है.