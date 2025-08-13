ETV Bharat / state

छतरपुर में 55 हाथियों वाला अनोखा गांव, यहां इंसानों के साथ रहते हैं गजराज - CHHATARPUR HATHI VILLAGE

छतरपुर के अक्टौंहा गांव की खास पहचान थे हाथी, 55 हाथियों वाले गांव में घटा हाथियों का कुनबा.

CHHATARPUR HATHI VILLAGE
छतरपुर के अक्टौंहा गांव की खास पहचान थे हाथी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 3:49 PM IST

छतरपुर: हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसका उद्देश्य हाथियों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है. सरकार भले ही हाथियों के संरक्षण के लिए कदम उठा रही हो, लेकिन महावतों के हाथियों की संख्या दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है. यही कारण है कि देश दुनिया में हाथियों के गांव के नाम से मशहूर छतरपुर के अक्टौहां गांव से अब हाथियों का कुनबा लगातार कम होता जा रहा है. कभी इस गांव में 55 हाथी हुआ करते थे.

हाथियों के संरक्षण के लिए सरकार सख्त

हिन्दू धर्म में हाथी को भगवान के रूप में पूजा जाता है. हमारे धर्म, संस्कृति और कला में हाथी को महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है. छतरपुर जिले में एक ऐसा गांव है, जो हाथियों के गांव के नाम से पूरे देश में मशहूर है. यहां के हाथी भी मशहूर हैं. सरकार भले ही हाथियों के संरक्षण के लिए कदम उठा रही है, लेकिन महावतों के हाथियों की संख्या महंगाई के इस दौर में दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है. इस गांव के जमीदार ने सबसे पहले 1100 रुपये में हाथी खरीदा था. धीरे-धीरे यह कुनबा बढ़कर 55 हो गया था, लेकिन आज स्थित ठीक नहीं है.

55 हाथियों वाले गांव में घटा हाथियों का कुनबा (ETV Bharat)

देश भर में मशहूर है हाथियों वाला गांव

छतरपुर शहर से 50 किलोमीटर दूर लवकुश नगर इलाके में प्राचीन गांव अक्टौंहा बसा है. यह गांव कभी हाथियों के गांव के नाम से मशहूर हुआ करता था. यहां के महावत हाथी लेकर पूरे देश में घूमा करते थे. आज भी दिल्ली, मुंबई, जयपुर, इंदौर, उज्जैन सहित देश के कोने कोने के अक्टौंहा के हाथी घूम रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या लगभग 20 ही बची है.

Chhatarpur Hathi village
हाथियों के गांव के नाम से फेमस है गांव (ETV Bharat)

खरीद कर लाया गया था पहला हाथी

गांव के जनपद सदस्य जितेंद्र सिंह परिहार बताते हैं, "यह गांव हमारे ही पूर्वजों द्वारा बसाया गया था. इस गांव में सबसे पहला हाथी हमारे दादा स्व. मलखान सिंह 1100 रुपए में खरीद कर लाए थे. उन्होंने गांव के गोस्वामी जी को भरण पोषण आजीविका चलाने के लिए सौंप दिया था. उसके बाद से गांव में लगातार हाथियों का कुनबा बढ़ता रहा और साल 2008 में गांव में 55 हाथी हो गए थे. हाथियों के लिए अब स्वामित्व प्रमाण पत्र बड़ी समस्या हो गई है. यह न होने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है. वन विभाग के अधिकारी गांव से 10 से 15 हाथी पकड़ कर ले जा चुके हैं."

Chhatarpur Unique village
खरीद कर गांव में लाया गया था पहला हाथी (ETV Bharat)

क्या कहते हैं वन अधिकारी?

हाथियों के पालने के सवाल पर खजुराहो रेंजर नीलेश प्रजापति ने बताया, "जब कोई हाथी पालता है तो उसको वन विभाग से लाइसेंस लेना पड़ता है. हाथी के स्वास्थ्य की मासिक रिपोर्ट पालने वाले को देनी पड़ती है. साथ ही हाथी के खान पान का विशेष इंतजाम और स्वास्थ्य जांच के लिए डॉक्टर रखना पड़ता है. हाथी को जब कहीं लाना या ले जाना होता है तो उसकी जानकारी वन विभाग को देनी पड़ती है."

