छतरपुर में टोल प्‍लाजा पर मारपीट, महिला कर्मियों ने ट्रक ड्राइवर के सिर पर डंडे से क‍िया हमला

मध्य प्रदेश के छतरपुर में टोल प्लाजा पर लाठी डंडे से ट्रक ड्राइवर पर हमला, स्व-सहायता समूह की 3 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज.

छतरपुर में टोल प्‍लाजा पर मारपीट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 6:03 PM IST

छतरपुर: टोल प्लाजा पर अभी तक आप ने पुरुषों को गुंडागर्दी और मारपीट करते देखा होगा, लेकिन छतरपुर के एक टोल प्लाजा पर अलग ही नजारा देखने को मिला. आरोप है कि यहां टोल प्लाजा पर तैनात महिलाओं ने एक ट्रक ड्राइवर की पिटाई कर दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 3 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है.

3 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज

पूरा मामला संजय नगर स्थित टोल प्लाजा का है. यहां टोल प्लाजा पर तैनात स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने ट्रक ड्राइवर उदय नारायण यादव से टोल टैक्स की मांग की, जिस पर ट्रक ड्राइवर ने महिला को फास्टैग टोल टैक्स काटने को कहा. आरोप है कि महिला ने कहा कि यहां फास्टटैग नहीं चलता है, पैसा नकद देना पड़ेगा. ड्राइवर ने टैक्स की रसीद देने की मांग की, लेकिन कर्मियों ने कोई भी रसीद देने से साफ मना कर दिया. जिसको लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई.

ड्राइवर गंभीर रूप से घायल (ETV Bharat)

ड्राइवर गंभीर रूप से घायल

आरोप है कि महिलाएं अपने हाथों में लाठी-डंडे लेकर टोल प्लाजा पर एकत्रित हो गईं और ड्राइवर के साथ मारपीट करने लगीं. हमले में ड्राइवर के सिर और पैर में चोट आई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया. जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने लवकुशनगर थाना में मामला दर्ज कराया है.

आरोपियों के खिलाफ BNS की धाराओं में मामला दर्ज

पीड़ित की शिकायत के आधार पर लवकुशनगर थाना पुलिस ने टोल प्लाजा में काम कर रही स्व-सहायता समूह की सदस्य शांति सिंह, कोमल सिंह और अभिलाषा राजपूत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. इस पर टोल प्लाजा में कार्यरत कोमल सिंह ने प्रतिक्रिया जाहिर की है.

3 महिलाकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज (ETV Bharat)

ड्राइवर पर लगे गंभीर आरोप

कोमल सिंह ने कहा कि "वह ड्यूटी कर रहीं थी, तभी ट्रक चालक उदय नारायण यादव द्वारा रुपए नहीं देने की बात कही गई. जिस पर ट्रक चालक ने गुंडागर्दी दिखाते हुए चप्पलों से पिटाई शुरू कर दी. बचाव के लिए सभी महिलाओं ने एकजुटता दिखाई थी. ट्रक चालक की गुंडागर्दी के खिलाफ महिलाओं ने भी लवकुशनगर थाने में शिकायत की है."

इस पूरे मामले पर लवकुशनगर एसडीओपी नवीन दुबे ने कहा, "टोल टैक्स में ऐसी घटनाएं पूर्व में भी होती रही हैं. इसको लेकर पुलिस द्वारा एमपीआरडीसी के अधिकारियों से बातचीत की गई है, इसके अलावा घटना को लेकर एमपीआरडीसी के अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है. ताकि टोल प्लाजा में ऐसी आपराधिक घटनाएं दोबारा नहीं हों. 3 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है.

