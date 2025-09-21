छतरपुर को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए छत्रसाल ने बनवाए थे मंदिर, हाथी पर बैठकर आ रहीं माता
छतरपुर में नवरात्रि की धूम, 300 साल पहले महाराजा छत्रसाल ने बुरी शक्तियों से बचाने के लिए शहर के चारों-ओर करवाया था मंदिर का निर्माण.
छतरपुर: नवरात्रि का उत्सव शहर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. यहां जगह-जगह माता के पंडाल सजाए जाते हैं, जिसमें अलग-अलग स्वरूपों में माता की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं. इन पंडालों में 9 दिनों तक माता की पूजा-पाठ, जगराता सहित कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं. नवरात्रि के खास अवसर पर आज हम छतरपुर शहर की नींव रखने वाले महाराजा छत्रसाल द्वारा शहर के चारों दिशाओं में बनवाए गए देवी मंदिरों के बारे में विस्तार से जानेंगे.
शहर के चारों-ओर बनवाए थे मंदिर
करीब 300 साल पहले महाराजा छत्रसाल ने अपने गुरु प्राणनाथ की आज्ञा लेकर शहर भर में कई मंदिरों का निर्माण करवाया था. इनमें माता बगराजन, खेरे की देवी, गांव की देवी, फुला देवी मंदिर और ठाकुर द्वार सहित अन्य मंदिर बनवाए थे. इन मंदिरों के निर्माण के पीछे का उद्देश्य शहर को बुरी आत्माओं और बुरी शक्तियों से बचाना था. साथ ही शहर के लोगों की रक्षा-सुरक्षा करना भी था. पंडित सौरभ तिवारी का ऐसा कहना है.
भक्ति-उल्लास का बना हुआ माहौल
इन प्राचीन देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है. खासकर नवरात्रि के दौरान यहां पैर रखने तक की जगह नहीं रहती है. 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि का महापर्व शुरू हो रहा है. वैसे तो नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक चलता है, लेकिन इस साल नवरात्रि का महापर्व 10 दिनों तक चलेगा, क्योंकि इस बार चतुर्थी तिथि 2 दिनों तक है. सोमवार से प्रारंभ हो रहे नवरात्रि को लेकर पूरे जिले में भक्ति और उल्लास का माहौल बना हुआ, जगह-जगह पंडाल सजाए जा रहे हैं. मंदिरों में विशेष तैयारियां चल रही हैं.
इस बार 10 दिन की है नवरात्रि
नगर के विभित्र स्थानों पर देवी प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी. मूर्तिकार देवी मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगे हुए है. पंडित सौरभ तिवारी ने बताया कि "इस साल माता का हाथी वाहन रहेगा. हाथी पर सवार होकर मां का आना देश के लिए सुख समृद्धि और शुभ का संकेत है. नवरात्रि पर्व की शुरुआत घट स्थापना से होती है, इसके बाद 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है. कई बार 8 दिन 9 दिन की नवरात्रि होती है, इस बार 10 दिन की नवरात्रि है."
2 हजार से ज्यादा प्रतिमाएं होगी स्थापित
छतरपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में दुर्गा प्रतिमाओं के निर्माण का कार्य लगभग अंतिम चरण में चल रहा है. वहीं छतरपुर के जाने-माने मूर्तिकार दिनेश तिवारी का कहना है कि "इस बार प्रतिमाओं को विशेष स्वरूपों में तैयार कर रहे हैं. कहीं मां दुर्गा को पालकी पर बैठा दिखाया जा रहा है, तो कहीं भगवान शिव, भगवान विष्णु, श्रीराम और लक्ष्मण के साथ उनके स्वरूप को गढ़ा गया है. शहर में ही 300 से अधिक दुर्गा प्रतिमाएं विराजेंगी, जबकि पूरे क्षेत्र में करीब 2000 प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा है, जो लगभग पूरा हो चुका है."