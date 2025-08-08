Essay Contest 2025

छतरपुर में रक्षाबंधन पर अनोखी परंपरा, सावन में लड़का पक्ष ही क्यों भेजते हैं सावनी? - CHHATARPUR SAWNI TRADITION

छतरपुर में सदियों से चली आ रही है अनोखी परंपरा, सावन के महीने में लड़के वाले की तरफ से भेजे जाती है सावनी.

BUNDELI SAWAN TRADITION
छतरपुर में सावनी खरीदते लोग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 9:01 PM IST

3 Min Read

छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक अनोखी परंपरा सामने आई है. यहां सावन के महीने में सावनी का शगुन लेकर लड़की के ससुराल वाले उसके मायके जाते हैं. यह खास परंपरा सदियों से निभाई जा रही है. इस परंपरा के तहत लड़की के ससुराल वाले उनके माता-पिता और भाई-बहन के लिए उपहार भेजते हैं. इस उपहार में सोने,चांदी के आभूषण, कपड़े और राखी सहित विभिन्न प्रकार की चीजें होती हैं.

लड़की के घर भेजी जाती है सावनी

सावन का महीना शुरू होते ही शहर और ग्रामीण इलाकों के बाजारों में एक खास तरह की हलचल दिखाई देने लगती है. बाजारों में सावनी खरीदने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ जाती है. इसी के साथ रक्षाबंधन की धूम भी शुरू हो जाती है. ग्रामीण इलाकों में जगह-जगह पर चौपाल सजने लगती है. लड़के वाले सावनी खरीद कर लड़की पक्ष के यहां निकल जाते हैं.

व्यापारी राजू लखेरे से खास बातचीत (ETV Bharat)

समधन के लिए विशेष गिफ्ट

जानकारी के अनुसार, सावनी खासकर उन लड़कियों के यहां भेजी जाती है जिनकी शादी वर्तमान साल में हुई हो. जिसमें राखी से लेकर पूरे परिवार के लिए कुछ न कुछ सामान रहता है. इसमें विशेषकर समधन के लिए एक डिब्बा भेजा जाता है. इसमें कुछ अनोखा गिफ्ट होता है.

CHHATARPUR NEWS
छतरपुर में सावन में लड़का पक्ष भेजते हैं सावनी (ETV Bharat)

दोनों परिवार में बढ़ता है अटूट प्यार

सदियों से चली आ रही बुंदेली परंपरा के अनुसार, सावनी इसलिए लेकर जाया जाता है ताकि दोनों परिवारों में मजबूत रिश्ते बन सकें. दोनों परिवार का सावनी के माध्यम से मिलने और एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है. जिससे आपस में दोनों परिवार के बीच सम्मान बढ़ता है.

CHHATARPUR SAWNI TRADITION
सावन महीने में मनाई जाती है अनोखी परंपरा (ETV Bharat)

पंडित हनुमान दास महाराज बताते हैं कि "ग्रामीण इलाकों में आज भी शादी की सावनी का लोगों को इंतजार रहता है. वर पक्ष के लोग सावनी को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार लेकर जाते हैं. इसी के साथ गांव में बुलौआ होने की बड़ी परंपरा है, जिसको लोग आज भी निभा रहे है. जब भी वधु पक्ष के यहां सावनी पहुंचती है तो गांव में बुलौआ दिया जाता है और महिलाएं सावनी देखने के लिए घर पहुंचती है.

इससे वर पक्ष की स्थिति और हैसियत का आंकलन भी होता है. जिस तरह से शादी के दौरान वधु को दिए जाने वाले जेवरात की चर्चा महिलाओं के बीच होती है, उसी प्रकार सावनी को लेकर भी महिलाएं आपस में चर्चाएं करती हैं. बुंदेली परंपरा से प्रेम, स्नेह बढ़ता है."

ETV Bharat Logo

