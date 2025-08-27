छतरपुर में बीच रोड पर रेत उड़ेल ट्रैक्टर छुड़ा ले गए रेत माफिया के गुर्गे

छतरपुर : मध्य प्रदेश में खनन माफिया के गुंडागर्दी के मामले अक्सर चर्चा में रहते हैं. ताजा मामला छतरपुर का है. रेत से भरा ट्रैक्टर खनिज विभाग की टीम ने पकड़ा तो रेत माफिया के कारिंदे टीम को धमकाकर ट्रैक्टर छुड़ाकर ले गए. इसके बाद खनिज विभाग की टीम ने पुलिस थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया. पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

शहर के बीच चौराहे पर गुंडागर्दी

मामले के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रस्तावित दौरे से ठीक पहले शहर बीच चौराहे पर रेत माफिया की दहशतगर्दी सामने आई. गुंडों ने न सिर्फ खनिज अधिकारी को धमकाया, बल्कि अवैध रेत से भरा जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली भी माफिया ले भागे. खनिज अधिकारी इतनी दहशत में थे कि मौके से जान बचाकर भागना पडा. मामला शहर के सटई रोड पर रेत मंडी का है. यहां कार्रवाई के दौरान खनिज विभाग की टीम ने रेत से भरा ट्रैक्टर देखा. टीम ने जब ट्रैक्टर रोका तो हंगामा हो गया.

रेत उड़ेल ट्रैक्टर छुड़ा ले गए रेत माफिया के गुर्गे (ETV BHARAT)

खनिज विभाग की टीम से गालीगलौच

रेत खनन माफिया के गुंडों ने खनिज विभाग की टीम के साथ गालीगलौच शरू कर दी. इसके बाद सारी बालू रोड पर पलटा कर ट्रैक्टर लेकर भाग गए. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. खनिज विभाग के अधिकारी अशोक द्विवेदी ने बताया "हम लोगों को सूचना मिली थी एक लाल रंग का बिना नंबर प्लेट का ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत से भरा है और बृजपुरा से छतरपुर की तरफ आ रहा है. तभी प्रभारी खनिज निरीक्षक मुनेन्द्र सिंह, सहायक खनिज अधिकारी ज्ञानेश्वर तिवारी एवं होमगार्ड जवान वीरेन्द्र सिंह चंदेल टीम के साथ मौके पर पहुचे और ट्रैक्टर पकड़ लिया."

टीम को ट्रैक्टर से कुचलने की धमकी

पुलिस को दी गई शिकायत में खनिज विभाग की टीम ने बताया "जब खनिज अमला ट्रैक्टर को थाने लेकर जाने लगा तो आजाद चौक के पास में उपेन्द्र यादव गठेवरा एवं विमलेश यादव ने खनिज अमले को धमकी दी. गजराज यादव, रानू यादव एवं अन्य तीन लोगों ने आकर ट्रैक्टर को रोक दिया और बोले कि ट्रैक्टर को थाना नहीं ले जाने देंगे. तुम लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ा देंगे. सभी लोगों ने मिलकर जबरदस्ती ट्रैक्टर से रेत खाली कर दी और भागने लगे. होम गार्ड जवान को धक्का मारकर ट्रैक्टर से नीचे गिरा दिया."

शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर

इस मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज करवाई गई है. टीआई बाल्मीक चौबे का कहना है "खनिज विभाग की टीम की शिकायत के आधार पर उपेंद्र यादव, विमलेश यादव, गजराज यादव पर एफआईआर दर्ज की गई है. आरोपियो की जल्द गिरफ्तारी भी की जाएगी. शासकीय कार्य मे बाधा पहुंचाने सहित अन्य धाराएं लगाई गई हैं."